I Rolling Stones tornano in tour dopo l’operazione al cuore di Mick Jagger, di nuovo in ottima forma.

I Rolling Stones tornano in tour. Dopo i problemi di salute di Mick Jagger, che li avevano costretti a fermare il No Filter Tour facendo slittare le date programmate per lo scorso marzo, sono ormai superati. Il cantante è tornato in ottima forma, come testimoniato da un video pubblicato sui social.

E così, a pochi mesi dallo stop, la storica band britannica potrà proseguire nei propri straordinari concerti in giro per il mondo, con le date previste in particolare nel Nord America.

I Rolling Stones tornano in tour

La band di (I Can’t Get No) Satisfaction ha dato l’annuncio della ripresa del tour direttamente tramite i propri account social il 16 maggio 2019: “Siamo lieti di annunciare le nuove date del tour negli Stati Uniti e in Canada! Tutte le città i cui spettacoli erano stati prima posticipati sono state inserite“.

Come spiegato nel loro annuncio, i biglietti per le date precedenti saranno validi anche per quelle nuove. Il messaggio degli Stones è chiuso con queste parole: “Ci scusiamo ancora per tutti gli inconvenienti che la ripianificazione di queste date possono aver causato e speriamo di vedervi molto presto ai nostri spettacoli!“.

The Rolling Stones

Mick Jagger balla: il cantante degli Stones sta bene

Che fosse imminente l’annuncio della ripresa del tour, d’altronde, era immaginabile. Solo il 15 maggio, quindi a meno di 24 ore dall’annuncio, sui social della band era apparso un divertente video che mostra Mick Jagger alle prese con le prove, in palestra, delle coreografie per il tour.

Stando alle immagini, il cantante è già oggi in splendida forma, e saltella come se nulla fosse accaduto, con le energie di un ventenne. Quelle energie che solo un personaggio come lui è in grado di trarre da ogni situazione della vita.

Di seguito la clip con Mick Jagger ballerino: