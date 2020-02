I Rolling Stones si esibiranno nel Nord America, nel nuovo tour annunciato negli ultimi giorni, dal titolo No Filter: ecco tutte le date dei concerti.

I Rolling Stones si sono esibiti durante lo spettacolo di apertura del loro tour Zip Code del 2015 al Petco Park di San Diego. La favolosa band tornerà a San Diego a maggio per aprire il tour No Filter allo SDCCU Stadium di Mission Valley.

Il gruppo rock inglese inizierà la sua nuova tournée per il 2020, passando per San Diego, Vancouver, Detroit e altre 13 città. Ecco tutte le tappe di questo del No Filter tour che porterà la band – capitanata da Mick Jagger – a girare per il Nord America.

Rolling Stones in concerto con il No Filter tour

Mick Jagger e compagni saranno molto impegnati nel 2020, visto che inizieranno il No Filter tour, che porterà la band a girare per tutto il Nord America.

La prima tappa è prevista per l’8 maggio allo SDCCU Stadium, noto come Stadio Qualcomm: la leggendaria rock band inglese si è esibita l’ultima volta nella stessa sede della Mission Valley nel 1998. Lo spettacolo di San Diego è l’unica data in California prevista per l’imminente tour nordamericano, che li porterà in 15 città.

Faranno anche concerti in città come Vancouver, Nashville, Dallas, Detroit e Tampa prima di concludere il 9 luglio allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta.

“È sempre un piacere tornare in Nord America e suonare per alcuni dei più grandi e migliori pubblici del mondo!“, Ha detto il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger (di cui, ultimamente, si è parlato in merito alla relazione con un’ attrice minorenne negli anni ’70).

Ecco il video di (I Can’t Get No) Satisfaction:

Rolling Stones, il tour No Filter: le date

Il prossimo tour dei Rolling Stones rappresenta un’estensione del tour iniziato nel 2017 in Europa e che includeva ulteriori tappe nel 2018 e nel 2019.

Complessivamente, il tour – della durata di tre anni – comprendeva 45 concerti, ha venduto 2.290.871 biglietti e incassato 415,6 milioni di dollari, secondo il conteggio elaborato dal Boxscore della rivista Billboard.

Ciò ha reso No Filter l’ottavo tour con il maggior incasso di tutti i tempi. Il quinto, per inciso, è il tour A Bigger Bang del 2005-2007, che ha incassato 558 milioni di dollari e si classifica come il terzo tour con il maggior guadagno di sempre.

Ecco le date del No Filter tour 2020:

8 maggio: San Diego, SDCCU Stadium

12 maggio: Vancouver, BC Place

16 maggio: Minneapolis, U.S. Bank Stadium

20 maggio: Nashville, Nissan Stadium

24 maggio: Austin, Circuit of The Americas

29 maggio: Dallas, Cotton Bowl Stadium

6 giugno: Buffalo, New Era Field

10 giugno: Detroit, Ford Field

14 giugno: Louisville, Cardinal Stadium

19 giugno: Cleveland, FirstEnergy Stadium

23 giugno: Pittsburgh, Heinz Field

27 giugno: St. Louis, The Dome all’America’s Center

1 luglio: Charlotte, Bank of America Stadium

5 luglio: Tampa, Raymond James Stadium

9 luglio: Atlanta, Mercedes-Benz Stadium