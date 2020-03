Public Enemy: licenziato Flavor Flav per colpa di Bernie Sanders. Ecco l’annuncio della storica formazione hip hop.

I Public Enemy hanno licenziato Flavor Flav. La notizia è arrivata direttamente tramite un comunicato della band, che ha annunciato pubblicatamente la separazione dal proprio storico hype man.

“I Public Emeny proseguiranno senza Flavor Flav: lo ringraziamo gli anni di collaborazione e gli auguriamo il meglio“, hanno in maniera molto stringata i restanti membri della band, senza spiegare il motivo che ha portato a questa clamorosa rottura.

A quanto pare la rottura sarebbe avveuta a causa del sostegno del leader del gruppo, Chuck D, a Bernie Sanders, candidato democratico alle presidenziali.

A Flav non è infatti andato giù che in un prossimo comizio di Sanders fosse stato invitato proprio Chuck, annunciato con la sigla Public Enemy. L’hype man infatti ha sottolineato in una missiva inviata al senatore del Vermont che lui personalmente non sta andando il suo supporto ad alcun candidato.

Una missiva che non è stata ben presa bene da Chuck, che ha invitato il compagno a fare un passo indietro, altrimente sarebbe andato incontro a un licenziamento legittimo, visto che il marchio Public Enemy è di sua proprietà.

Ovviamente, il passo indietro non c’è stato, e Chuck è andato fino in fondo notificando il licenziamento.



Public Enemy: un pezzo di storia dell’hip hop

Nati a Long Island verso la metà degli anni Ottanta, i Public Enemy sono una delle formazioni old school più longeve della storia della musica hip hop. Lanciati da uno dei produttori più improtnati di sempre, Rick Rubin, quando era a capo della Def Jam Records, arrivò al successo nel 1988 con l’album It Takes Nation of Millions to Hold Us Back.

Pilastro negli anni dei successi, Flavor Flav era negli ultimi tempi stato messo un po’ da parte, a causa sia di suoi impegni televisivi, sia di scontri sempre più frequenti con gli altri membri del collettivo.

