I tentatori di Temptation Island sono i veri protagonisti di ogni edizione e se lo scorso anno hanno (s)vestito i panni dei single Ivan Gonzalez, Andrea Dal Corso e Andrea Cerioli, quest’anno è toccato ad altri tredici bellissimi.

Purtroppo, nonostante siano in tredici, due ragazzi non hanno mai parlato (quindi non conosco i loro nomi) ed altri due sono stati solo inquadrati di sfuggita (quindi conosco i loro nomi, Gaetano e Jacopo, ma non i loro profili Instagram).

Per gli altri nove, invece, sono riuscito a scoprire nome, cognome, età, profilo Instagram e per alcuni anche i centimetri.



Ecco quindi solo per voi (perché il mio cuore è vostro) chi sono i bellissimi nove single che in queste settimane hanno tentato le fidanzate di Temptation Island.

I profili Instagram dei tentatori di Temptation Island

Giulio Raselli | @Graselli7

Rodolfo Salemi | @RodolfoSalemi

Nicolas Bovi | @Bovi_Nico

Sammy Hassan | @SammyTheVoice85

Alessandro Cannataro | @AleCannataro

Moreno Merlo | @Moreno_Merlo

Giovanni Arrigoni | @Giovanni.Arrigoni30

Javier Martinez | @Javi_Martine7

Mattia Birro | @_MattiaBirro_