Che il tempo per Jennifer Lopez sembra essersi fermato lo si dice ormai da anni. La ragazza partita dal Bronx e diventata un’icona mondiale in fatto di musica, film, abbigliamento e persino profumi oggi compie 50 anni. All’anagrafe, perché a guardare il suo fisico tonico (con un lato B che fa ancora invidia a un’adolescente), la pelle liscia e l’agilità di una 20enne quando si esibisce davvero si fa fatica a credere che dal brano ‘Jenny from the block’ siano trascorsi ben 17 anni. Nata il 24 luglio del 1969, da una famiglia di origini portoricane, da sempre dice di avercela fatta perché è quello che ”ho sempre fortemente voluto. Non ho mai rinunciato ai miei sogni e ho sempre lavorato sodo”.

