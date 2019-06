Tutti i premi vinti dagli artisti ai Music Awards 2019, la kermesse che regala i riconoscimenti ufficiali della SIAE.

Una serata da brividi quella che si è svolta il 5 giugno all’Arena di Verona, con diretta su Rai 1 per i Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno presentato con la consueta simpatia un lungo concerto con protagonisti quasi tutti i Big della nostra musica.

Ecco il riassunto della serata premio per premio ed esibizione per esibizione.

Music Awards 2019: i premi

L’evento si apre con il rapper Salmo, che riceve ben quattro premi: uno per il singolo 90 minuti, uno per il singolo Il cielo in una stanza, uno per l’album Playlist e uno per i live. Segue J-Ax, che canta la sua nuova hit, Ostia Lido, e ritira un premio per i live.

Quattro premi anche per Irama che, dopo aver cantato Arrogante, ritira un riconosimento per l’album Plume, uno per l’album Giovani, uno per Nera e uno per i live. Il quarto ospite è Ermal Meta, che si esibisce con Ercole e ritira solo un premio per i live.

Grande spettacolo per Ligabue, che canta diversi brani e viene premiato per il disco Start. Con questo ricoscimento diventa l’artista con più premi in assoluto nella manifestazione.

Esibizione multipla anche per Marco Mengoni, invitato per ritirare il premio per l’album Atlantico, per il singolo Hola e per i live.

Incetta di premi anche per Ultimo che, dopo aver cantato Rondini al guinzaglio, ritira un riconoscimento per l’album Colpa delle favole, uno per I tuoi particolari, uno per i live e uno della PMI e la ricerca e lo sviluppo di nuove tendenze in Italia.

Vince un premio live anche Claudio Baglioni per il miglior show dell’anno. Due riconoscimenti per Alessandra Amoroso che, dopo aver cantato Immobile e un suo medley, riceve un premio per i live e uno per l’album 10.

Laura Pausini e Biagio Antonacci cantano In questa nostra casa nuova e presentano il loro tour negli stadi, in partenza tra poco. Tre premi per Elisa, che canta Se piovesse il tuo nome e viene proprio per questo singolo, per l’album Diari aperti e per i live.

Antonello Venditti riceve un premio per i live e canta Sotto il segno dei pesci. Mahmood si esibisce con Soldi insieme a un artista spagnolo, Maikel De La Calle. Riceve un premio per la canzone vincitrice di Sanremo e uno per l’album Gioventù bruciata.

Grande successo per i Thegiornalisti che ricevono un premio per l’album Love, uno per il singolo Felicità puttana, uno per i live e uno Earone, per essere stati gli artisti con più passaggi in radio nell’ultimo anno. Tre premi per i Maneskin: uno per l’album Il ballo della vita, uno per il singolo Torna a casa e uno per i live.

Gigi D’Alessio, come promesso, porta sul palco la ‘sua’ vincitrice di The Voice, Carmen Pierri. La sedicenne canta il suo inedito. Poi il cantautore napoletano viene raggiunto da Gué Pequeno per esibirsi su Quanto amore si dà. Quindi, il rapper rimane sul palco e si scatena su Bling Bling (Oro), prima di ricevere un premio per l’album Sinatra.

Sfera Ebbasta non canta, ma riceve molti premi: uno per Pablo, uno per i live, uno per Peace and Love e uno speciale per l’album più venduto nel 2018. Ultimo a salire sul palco è infine Roberto Vecchioni, che riceve un premio per aver raggiunto il disco d’oro con l’album L’infinito solo attraverso la vendita di album fisici. Splendida la sua dichiarazione: “Penso al disco come oggetto, non come polvere che va nell’aria“.

