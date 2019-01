I portuali: "I terminalisti aumentano i profitti nonostante il crollo del Morandi ma non pagano i loro debiti"

Ore decisive per il pagamento degli stipendi dei portuali della Culmv di dicembre e gennaio. Come noto è in atto un braccio di ferro con i terminalisti che rifiutano di versare quanto dovuto sostenendo conteggi e accordi diversi. Il presidente dell’Autorità di Sistema sta tentando una difficile mediazione. Sulla questione il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) ha diffuso un comunicato che è sintomo della tensione che si respira sui moli e che soprattutto va al punto della questione. Secondo i lavoratori i terminalisti hanno continuato ad aumentare i loro profitti, nonostante il crollo del ponte Morandi,

“Il porto di Genova è il primo in Italia e la porta sud dell’Europa – si legge – come ci ricordano con orgoglio i politici locali, il presidente Signorini, i terminalisti, gli agenti e gli spedizionieri ecc. Nuovi progetti sono in via di realizzazione e pronti a partire per rafforzare questo ruolo: la nuova diga foranea, nuove banchine super moderne, nuovi raccordi viari e ferroviari, digitalizzazione dei flussi informativi e automazione dei cicli di lavoro ecc. Finanziamenti pubblici in abbondanza: un miliardo per la diga, centinaia di milioni per le infrastrutture interne, centinaia di milioni a pioggia destinati alle imprese – a cominciare dall’autotrasporto e dalle ferrovie sino alle agenzie di spedizione – grazie al crollo del Morandi anche se armatori, terminalisti non hanno sostanzialmente perso un teu alla fine dell’anno se non per normali motivi di incertezza del mercato”.

I camalli rivendicano il loro ruolo primario nell’economia delle banchine: “Bene! diciamo anche noi portuali, che in circa 2000 lavoratori, da 10 anni a questa parte, con la nostra produttività, abbiamo fatto crescere i traffici del 60% e i profitti delle imprese a parità di salari. Bene, diciamo, perché così abbiamo un lavoro, grazie alle imprese ovviamente, anche se ci si dimentica di dire che anche le imprese è grazie ovviamente ai lavoratori che fanno i profitti, il loro unico scopo. Uno scopo finanziario, che gli azionisti delle imprese oggi realizzano nel porto di Genova, domani in quello di Abu Dabi, mentre solo i portuali manifestano l’autentico interesse per la città e il suo porto perché ci vivono e purtroppo talora ci muoiono con il loro lavoro”.

Quindi il tema dei salari non pagati: “La vicenda della mancanza di fondi da parte della CULMV per pagare gli stipendi o per chiudere il bilancio va avanti da 10 anni, da quando la CULMV ha dovuto partecipare come impresa alla gara bandita dall’AP per la fornitura del lavoro flessibile alle imprese terminaliste. Una farsa per cui oggi i portuali della CULMV, che contano la metà dei portuali che fanno funzionare e prosperare il porto, si trovano a non ricevere i salari per il lavoro da loro regolarmente prestato. Insomma il grande porto di Genova da cui dipende l’economia del nord-ovest e persino di parte dell’Europa, non è in grado di pagare i lavoratori da cui principalmente – altro che dal ponte crollato dell’autostrada! – dipende il funzionamento delle banchine”.

E ancora: “La CULMV vanta crediti ingenti da parte dei terminalisti e attende da 6 mesi che l’AP le finanzi la formazione e le misure di risanamento già approvate. Non c’è bisogno di esperti di economia per capire dove stanno le responsabilità: il bilancio della CULMV è fatto di tariffe e di salari. Essa è un’impresa per modo di dire. Può solo lavorare per e a discrezione dei terminalisti e alle tariffe che decide l’AP e che i terminalisti riducono sistematicamente a proprio vantaggio. Le tariffe producono i soli ricavi possibili e che provengono solo dai terminalisti che dispongono del destino dei lavoratori a loro piacimento”.

Per il Calp la strada da seguire è stata scritta dai consulenti dell’Autorità Portuale: “Di che cosa stiamo parlando allora? Dove sta la cattiva amministrazione? I consulenti chiamati dall’AP l’hanno scritto a più riprese: bisogna alzare le tariffe e garantire il flusso dei pagamenti e allora la CULMV si risanerà. Bisogna fare un “Piano dell’organico” come prescrive la legge per pianificare la distribuzione del lavoro tra i portuali dipendenti delle imprese e i portuali soci della CULMV”.

Invece, scrive il Collettivo “assistiamo alla farsa vergognosa di costringere i lavoratori con il cappello in mano a postulare i loro salari guadagnati con il lavoro e l’ipocrisia di Signorini-Pilato che non prende decisioni e rimette la questione nelle mani dei terminalisti. Questi, dopo avere estratto profitto dal lavoro dei portuali, ora si prendono anche la soddisfazione di concede re il dovuto come se fosse un’elemosina, come un bancomat come il capo del VTE disse meschinamente qualche anno fa.Tutto questo è indegno! Indegno per i lavoratori che non intendono più sopportare questa provocazione, ma indegno anche per il porto e la città che pretende di essere la porta d’Europa e non sa pagare i propri portuali. Mentre lascia liberi di approfittarsene i terminalisti, con i loro capitali stranieri, con i loro fondi anonimi, con il loro padroni armatori che con la gestione portuale al ribasso naturalmente nei confronti del lavoro, pretendono di compensare i debiti del trasporto marittimo.”

Infine l’attacco ai terminalisti: “Quei terminalisti che si comprano e si vendono, si prolungano e si incrociano le concessioni pubbliche a loro piacimento, in barba alle norme e ai controlli pubblici, e che dettano l’agenda e le decisioni del presidente Signorini e dei suoi uffici, come nel caso del Piano dell’organico che attende inutilmente da 1 anno di essere avviato. Al disopra di tutti dovrebbe agire nell’interesse generale, dei lavoratori almeno quanto di quello delle imprese – anche perché pagato generosamente per questo con soldi pubblici – il presidente Signorini, il quale coltiva le sue ambizioni di potere e di carriera su quella prestigiosa poltrona. Noi gli diciamo: o applica le leggi sul lavoro e risolve il problema dei diritti e dei salari dei lavoratori o si dimetta e vada a fare un altro lavoro. Ci sarà sicuramente qualche armatore o terminalista pronto assumerlo in segno di gratitudine!”





