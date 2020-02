(Adnkronos/Cinematografo.it) – E’ tempo di reunion, non solo a Sanremo ma anche al cinema: Dopo il ritorno sul palco dell’Ariston dei Ricchi e Poveri, Fausto Brizzi porta sul grande schermo con ‘La mia banda suona il pop’ (in uscita il 20 febbraio distribuito in 400 copie da Medusa) i Pop Corn, un gruppo musicale immaginario, già famosissimo negli anni ottanta. Sarà il vecchio manager (Diego Abatantuono) a rimettere insieme questa band di artisti arrugginiti composta da Christian De Sica, che con i suoi capelli ricci arruffati ricorda Ivano de I cugini di campagna, Massimo Ghini, simile ad Angelo de I Ricchi e Poveri, Angela Finocchiaro, sullo stile di Cyndi Lauper, e Paolo Rossi.

