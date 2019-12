Le migliori canzoni del 2019, i sei brani che hanno segnato l’anno appena concluso e che ci hanno fatto cantare a squarciagola!

Anche il 2019 se n’è andato, portandosi dietro un intero decennio e soprattutto molte hit di grande rilevanza, sia in Italia che nel mondo. Canzoni che ci hanno fatto emozionare, rattristare, gioire o a volte infuriare.

Andiamo a riascoltare insieme alcune delle canzoni migliori del 2019, pezzi che ci hanno accompagnato in tutti i momenti più importanti dell’anno e nelle scene di vita quotidiana.

Le migliori canzoni italiane del 2019



In questo 2019 in Italia l’ha fatta da padrona la musica venuta fuori dal Festival di Sanremo. Due gli esempi più lampanti: l’exploit di Achille Lauro, che da febbraio è diventato uno degli artisti più chiacchierati nel nostro paese; e ovviamente il trionfatore assoluto, Mahmood con Soldi. Un brano, quest’ultimo, che ha trasformato il cantautore milanese in un artista internazionale. E non senza meriti, vista l’altissima qualità di un pezzo che più moderno non si può:

Ma sono anche altri i pezzi sanremesi degni di nota. Ricordiamone due tra i tanti: L’amore è una dittatura degli Zen Circus e Argentovivo di Daniele Silvestri (con Rancore).

Ultimo ma non ultimo pezzo simbolo del 2019 in Italia è uno dei brani più recenti, ma anche uno dei più emozionanti. Stiamo parlando di Per due come noi, una canzone d’amore firmata da Brunori Sas, destinato nel 2020 a diventare uno dei cantautori più importanti della nostra scena mainstream:

Le migliori canzoni del 2019

Ma il 2019 è stato ovviamente anche un anno di grandi hit internazionali. Tra queste come non ricordare il duetto che più ha fatto emozionare gli amanti della musica, quello tra Camila Cabello e Shawn Mendes, nella loro Senorita:

Una delle canzoni più importanti dell’anno a livello internazionale è Dance Monkey di Tones and I. Non fosse altro che per la storia di questa giovanissima artista australiana, arrivata al repentino successo dopo aver iniziato la carriera come busker, artista di strada:

E chiudiamo questa brevissima playlist con una canzone d’autore. Perché il 2019 è stato l’anno del grande ritorno di Bruce Springsteen, con un album, Western Stars, che ha convinto la maggior parte dei fan. E allora andiamo a riascoltarci insieme il singolo più importanti tra quelli estratti: There Goes My Miracle:

