A Barbara d’Urso è stato messo il bavaglio: non può più parlare del canna-gate de L’Isola dei Famosi nei suoi salotti Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

A rivelarlo è stata la stessa conduttrice nella puntata di oggi di Domenica Live, dove erano previste interviste incrociate alla macchina della verità da parte di Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Craig Warwick.

“La macchina della verità è momentaneamente sospesa, diciamo che non l’hanno fatta passare alla dogana. È stato deciso di sospenderla, di aspettare gli sviluppi. Non chiedetemi il motivo, non lo so neanche io”.