I Pearl Jam festeggiano il Natale coi fan su Spotify e annunciano il nuovo tour europeo 2020.

Le leggende di Seattle, i Pearl Jam, hanno annunciato un tour europeo per la prossima estate. Oltre a presiedere all’evento British Summer Time del prossimo anno a Londra, nel Regno Unito, i Pearl Jam parteciperanno alle arene e nei festival di tutta Europa tra giugno e luglio.

Partendo da Francoforte, in Germania, il 23 giugno, la tournée si concluderà il 22 luglio ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Durante tutto il tour, i Pearl Jam saranno supportati da diversi artisti tra cui Pixies, IDLES e White Reaper. Ma le novità non sono finite qui per i loro fan…

12 Days of Pearl Jam

Per entrare nello spirito festivo, i PJ hanno anche lanciato 12 Days Of Pearl Jam, che li vede condividere per la prima volta dodici dei loro singoli per le vacanze natalizie su Spotify.

12 Days of Pear Jam è il regalo che il gruppo fa ai propri fan, mettendo a disposizione su Spotify 12 loro pezzi iconici.

A partire dal 2 dicembre 2019, infatti, per dodici giorni, sulla popolare piattaforma di streaming musicale sarà pubblicata una canzone natalizia su base giornaliera. La prima che è stata pubblicata è Let Me Sleep (It’s Christmas Time).

Ecco il video di Let Me Sleep (It’s Christmas Time):

Pearl Jam, tour europeo 2020

Il ritorno dei Pearl Jam nel Regno Unito e in Europa segue i loro due incredibili concerti esauriti all’O2 di Londra a giugno e luglio dell’anno scorso.

Non è ancora noto se le leggende del rock – che suoneranno anche in Italia nel 2020 – presenteranno nuovi brani la prossima estate. Ecco tutte le date del tour europeo che si terrà l’anno prossimo:

Giugno:

23 Frankfurt Festhalle, Germania (con IDLES)

25 Berlin Waldbuhne, Germania (con IDLES)

27 Stoccolma Lollapalooza Festival, Svezia

29 Copenhagen Royal Arena, Danimarca (con IDLES)

Luglio

02 Werchter Rock Werchter Festival, Belgio

05 Imola Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Italia (con Pixies)

07 Vienna Wiener Stadhalle, Austria (con White Reaper)

10 London American Express presenta BST Hyde Park, Regno Unito (con Pixies e White Reaper)

13 Krakow Tauron Arena, Polonia (con White Reaper)

15 Budapest Budapest Arena, Ungheria (con White Reaper)

17 Zurigo Hallenstadion, Svizzera (con White Reaper)

19 Festival di Lollapalooza a Parigi, Francia

22 Amsterdam Ziggo Dome, Paesi Bassi (con White Reaper)



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/PearlJam

