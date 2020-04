L’incipit è questa scritta: “Risorgeranno”. Sotto, i nomi dei 43 militari della Rsi. Una lunga colonna di nomi in ricordo dei combattenti della Legione d’assalto “M” Tagliamento – una delle ultime unità della Repubblica di Salò ad arrendersi ai partigiani. Che li uccisero, nel 1945, a Rovetta, in quella Val Seriana bergamasca oggi martoriata dal coronavirus. Il ricordo del 75° anniversario della morte dei 43 militari (1945-2020) è stato affidato a un visibilissimo annuncio nelle pagine dei necrologi e delle partecipazioni de L’Eco di Bergamo: il giornale locale, di proprietà della Curia vescovile.

La pubblicazione, oggi, ha colto di sorpresa molti. E, soprattutto, ha fatto infuriare le associazioni antifasciste, in primis l’Anpi. “E’ grave e inaccettabile che dei militari fascisti vengano ricordati su un quotidiano con un annuncio che inizia con la parola “risorgeranno”, Mauro Magistrati, presidente provinciale dell’Anpi di Bergamo -. Chiediamo alla redazione de l’Eco di Bergamo di dissociarsi da un necrologio di squallida propaganda”.

Il caso dell’annuncio nostalgico è l’ultima pietra di uno scontro che nella bergamasca va in scena da anni: e che ha per oggetto proprio Rovetta e i 43 caduti della Rsi. Ogni anno i militari fascisti vengono ricordati, tra mille proteste, da ex repubblichini e gruppi neofascisti , che salgono in val Seriana a rendere omaggio alle vittime sepolte nel cimitero del paese. Negli anni scorsi non sono mancati momenti di tensione con gli antifascisti, Anpi, sinistra, che hanno sempre organizzato manifestazioni di protesta. Una contrapposizione che è diventata terreno di scontro politico. Al centro del dibattito: da una parte i valori della Costituzione antifascista, dall’altra, rivendicata dalle formazioni nere e dalle sigle reducistiche, la libertà di poter ricordare i “nostri morti”. Quest’anno, non potendo recarsi al cimitero di Rovetta per via delle norme sul coronavirus, i fascisti hanno optato per l’annuncio sulle pagine de l’Eco di Bergamo. E in mezzo alle polemiche adesso finisce il giornale della Curia.

Del quale, nell’ultimo mese e mezzo, si era parlato soprattutto per l’impressionante numero di pagine di necrologi occupate dai parenti delle vittime di Covid-19. Da un po’ di giorni, specchio del lento miglioramento della situazione a Bergamo, il numero di pagine è diminuito. E così quella colonna di nomi di militari della Rsi è subito balzata all’occhio. Del resto, come poteva passare inosservata? L’altro giorno si era appreso di un altro annuncio – su un altro quotidiano locale -. Sempre dedicato ai caduti della Rsi e alla memoria di Benito Mussolini. Questo il testo: “I morti per i vivi, i vivi per i morti”. Firmato: Enrico Grossi, da Corsico.





