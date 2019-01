I No Tav si rivolgono al premier Giuseppe Conte per avere lumi su quello che accade. “La farsa intorno al percorso istituzionale della Torino-Lione sta raggiungendo scenari grotteschi”, scrivono i No Tav sul loro sito. Questa volta non è colpa delle “madamine”: lo “spirito Sì Tav”, secondo chi si oppone alla costruzione dell’alta velocità tra Italia e Francia, alberga a Roma “per pura campagna elettorale e spartizione/garanzia di poteri come è sempre stato, con una sola novità: lo schieramento di potere al governo. Così nell’ottica di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte si parla di “mini Tav”, intendendo la realizzazione del solo tunnel di base, e nel percorso dell’analisi costi-benefici si inserisce l’Avvocatura dello Stato che visto il nome, fa l’avvocato, sì ma del potere, visto che si sta facendo garante di falsità, come quelle delle penali, e avvalla come uniche fonti quelle di chi vuole realizzare l’opera, come Telt, società nata solo per fare l’opera”.

I No Tav decidono quindi di rivolgersi a Conte, che quando ha ricevuto le associazioni imprenditoriali Sì Tav aveva detto che avrebbe poi incontrato anche chi al supertreno si oppone, e pubblicano sul loro sito dieci domande al premier del governo Lega-5Stelle. Esecutivo che per il 50 per cento dovrebbe essere amico del movimento che in Valsusa di oppone alla linea. Le dieci domande rivolte a chi deve decidere sono state elaborate e pubblicate sul sito web presidioeuropa.net: “Che si faccia chiarezza”, dicono i No Tav. In gran parte le domande endono a screditare il lavoro che l’Avvocatura dello Stato si appresta a completare per valutrare il “costo del non fare” e le penali che l’Italia dovrebbe pagare se bloccasse la costruzione della linea ferroviaria. Un modo anche per ribadire il “no” a qualsiasi rivisitazione dell’opera e all’ipotesi della mini Tav con la realizzazione del tunnel transfrontaliero.

Ed ecco le dieci domande: “Il Presidente del Consiglio, l’Avvocato Professore Giuseppe Conte, agisce nell’interesse dello Stato Italiano, oppure si fa dettare la linea dalle lobby italo-francesi del TAV? Quali interessi difende l’Avvocatura dello Stato che, informano i giornali, sarebbe impegnata in un “analisi giuridica” del progetto TAV? Difende veramente quelli dello Stato italiano e dei suoi cittadini? Oppure vagheggia di presunte penali facendo il copia-incolla delle cifre sapientemente preparate dai promotori dell’opera?”

“Come farà l’Avvocatura dello Stato a rendere plausibile l’esistenza di penali, quando è pubblico, evidente e notorio che nessuna penale o rimborso è prevista negli accordi e nei contratti TAV, né verso la Francia né tantomeno verso l’Europa? Non pare un curioso caso quello di un Paese nel quale l’Avvocatura dello Stato valuta l’opportunità di rinunciare ad una spesa colossale per un’opera non conveniente basandosi proprio su informazioni fornite da chi vuole realizzare l’opera a tutti i costi?”

“È al corrente il Presidente del Consiglio che, sempre sulla base delle informazioni dei media, l’unica fonte dei dati finora esaminata sarebbe la relazione predisposta da Telt Promotore Pubblico incaricato e responsabile della realizzazione e della gestione del Tunnel di Base della Torino-Lione, presieduta da Hubert du Mesnil? È al corrente il Presidente del Consiglio che Hubert du Mesnil è anche il presidente dell’Istituto per la Gestione Delegata che milita per la privatizzazione delle grandi opere e nel cui Consiglio di amministrazione siedono le principali imprese di costruzione francesi?”

“È al corrente il governo che il progetto transfrontaliero finanziato dalla Ue Torino-Lione corrisponde al solo il tunnel di base di 57,5 km e a nient’altro? È al corrente il governo che i soldi oggi disponibili nel bilancio dello Stato sono solo relativi al tunnel transfrontaliero e non al tunnel sotto la collina morenica, che quindi viene utilizzata soltanto come specchietto per le allodole inventandosi di togliere ciò che non è mai stato messo?”