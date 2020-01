I Nirvana sono la rock band più trasmessa dalle radio nel decennio 2010-2019: ecco la top ten completa.

I Nirvana sono gli artisti più trasmessi in radio del decennio. Questo è quanto emerge dalle cifre recentemente pubblicate nel rapporto di fine anno di Nielsen Music per il 2019.

Tra le prime 10 canzoni incluse in questa particolare classifica, la band guidata dal defunto Kurt Cobain si inserisce con quattro brani tra quelli presenti. Alle icone del grunge, seguono poi Alice in Chains, Stone Temple Pilots e Pearl Jam.

Scopriamo insieme l’elenco completo stilato da Nielsen Music per l’anno che si è appena concluso.

Nirvana, gli artisti più trasmessi in radio: il rapporto Nielsen Music

I Nirvana come gli artisti più trasmessi in radio: questo è ciò che emerge dall’ultimo rapporto Nielsen Music. Ciò significa che è stato un buon decennio per la musica rock degli anni ’90.

Delle 10 migliori selezioni che hanno ricevuto il maggior numero di giri on air, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana batte tutti con 145.000 ascolti totali.

Di seguito, il video di Smells Like Teen Spirit:

Canzoni più trasmesse in radio: al secondo posto Alice in Chain

La melodia radiofonica mainstream n. 2 del decennio è Man in the Box (142.000 trasmissioni) di Alice in Chain, seguito da un altro classico dei Nirvana, Come as You Are, al numero 3 (134.000).

Plush dei Stone Temple Pilots atterra alla numero 4 (133.000) e Even Flow dei Pearl Jam si trova alla numero 5 (132.000). The Offspring, Metallica, Soundgarden e altre due canzoni dei Nirvana completano la Top 10.

Ecco la lista delle canzoni più trasmesse in radio:

1 – Smells Like Teen Spirit dei Nirvana

2 – Man in the Box degli Alice in Chains

3 – Come as You Are dei Nirvana

4 – Plush degli Stone Temple Pilots

5 – Even Flow dei Pearl Jam

6 – Self Esteem degli Offspring

7 – In Bloom dei Nirvana

8 – Enter Sandman dei Metallica

9 – Black Hole Sun dei Soundgarden

10 – Lithium dei Nirvana

Anche la radio rock alternativa ha la sua classifica delle canzoni più ascoltate del decennio, includendo brani di (in ordine decrescente) Cold War Kids, AWOLNATION, Arctic Monkeys, Portugal. The Man, Milky Chance, Vance Joy, Imagine Dragons, Neighbourhood, Muse e Bastille.

Tra le vendite di album in vinile per il decennio, anche il rock classico ha continuato a farla da padrone, come riportato da Forbes. Abbey Road dei Beatles ha venduto 558.000 album in vinile negli ultimi dieci anni. Quasi la metà di queste vendite è arrivata dal 2019 – il 40 ° anniversario dell’LP – anno in cui ha venduto 246.000 copie in vinile, come riporta Billboard.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/kurtcobain

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/kurtcobain