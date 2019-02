Con le casse personalizzate potrete promuovere al meglio l’immagine della vostra azienda con un prodotto originale e di qualità.

La musica ci accompagna durante tutto il corso della nostra vita. La ascoltiamo per studiare, per concentrarci, per creare l’atmosfera giusta o semplicemente per svagarci un po’. Ma spesso può essere utile anche per il nostro lavoro, magari per far sentire un file audio ai nostri clienti, o anche solo per animare lo stand della nostra azienda durante fiere ed eventi.

Con le casse personalizzate non solo risolverete tutti i vostri problemi per quanto riguarda la qualità, ma potrete anche realizzare un oggetto perfetto per promuovere l’identità del vostro brand o della vostra azienda. Scopriamone di più!

Le migliori casse personalizzate

Ci sono tantissimi modelli di casse personalizzate con cui poter mettere in risalto il vostro marchio. Si tratta di prodotti di grande qualità, ma che daranno al brand che volete promuovere una marcia in più.

Si parte dai modelli più semplici, economici e di piccole dimensioni, perfetti anche se volete utilizzarli come gadget durante una fiera, passando poi per prodotti portatili bluetooth, senza batteria e che funzionano senza collegarle alla presa elettrica. Ci sono poi altre funzionalità come il comando a distanza per i selfie, ricezione chiamate con microfono, stazione meteorologica inclusa e tanto altro ancora!

Fonte foto: www.giftcampaign.it

Ma il bello deve ancora venire: già, perché oltre alle varie funzioni integrate, è possibile anche personalizzare tutte le casse, e farlo direttamente online con un semplice click. Non dovrete far altro che scegliere il modello e il colore e infine inserire il vostro logo o il claim che avete scelto: semplice e funzionale!

Come usare le casse personalizzate

Ovviamente non parliamo di un tutorial per insegnarvi a far funzionare l’audio delle casse o collegarle al vostro pc per riprodurre Spotify, ma degli usi a cui possono essere destinate. Queste casse, infatti, sono un prodotto che può essere destinato a diversi utilizzi sia personali che aziendali.

Come abbiamo anticipato, sono l’ideale per fiere ed eventi, e potete utilizzarle sia per musicare il vostro stand per dargli una marcia in più, sia come gadget aziendali da regalare ai vostri clienti. Esistono infatti molti modelli piccoli e comodi, che si possono anche agganciare ai passanti dei pantaloni o a zaini e borse, per un risultato pratico al 100%.

Ma non finisce qui. Potete anche usarle per creare delle innovative campagne di marketing, come speaker pubblicitari oppure come dei regali per i vostri dipendenti.