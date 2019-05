Il concerto dei Metallica a Milano nel 2019: la scaletta e le informazioni utili.

Tutto pronto per il ritorno dei Metallica in Italia. L’8 maggio 2019 la band californiana è attesa dall’unico appuntamento nel nostro paese per il WorldWired Tour 2019 nell’ambito del Milano Summer Festival.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo grande evento e la probabile scaletta di uno dei concerti più attesi della primavera italiana.

Metallica a Milano: la scaletta del concerto dell’Ippodromo

Questo nuovo concerto è ancora promozionale per l’album Hardwired… to Self-Destruct del 2016. Non a caso, gran parte delle canzoni presenti in scaletta sono tratte proprio da quell’ultimo lavoro. Ma non mancheranno ovviamente classici della band come Enter Sandman, Nothing Else Matters, One, Fade to Black e tante altre ancora.

Ecco la possibile scaletta, ricostruita a partire da quelle delle precedenti date europee del tour:

Hardwired

The Memory Remains

Ride the Lightning

The Thing That Should Not Be

Unforgiven

Here Comes Revenge

Moth Into Flame

Sad but True

Fade to Black

Frantic

One

Master of puppets

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Seek & Destroy

Lords of Summer

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Metallica

Le informazioni sul concerto di Milano

Sold out ormai da mesi, il concerto dei Metallica è uno degli appuntamenti musicali più attesi Italia in questo 2019. Lo show avrà inizio alle 20.30 e sarà anticipato da due ulteriori concerti: quello dei Bokassa alle 18 e dei Ghost alle 19.

La venue dell’evento è l’Ippodromo San Siro, che darà vita nelle prossime settimane anche ad altri appuntamenti importanti nell’ambito del Milano Summer Festival. Per gli amanti della musica metal va quantomeno ricordato, ad esempio, il concerto dei Kiss, probabilmente l’ultimo della loro carriera lunga 45 anni. Un altro evento imperdibile per gli appassionati italiani.

Di seguito il video di Disposable Heroes dal concerto di Madrid del 3 maggio: