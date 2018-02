I membri del consiglio di amministrazione Apple hanno ricevuto sovvenzioni automatiche derivanti da azioni vincolate per un valore di 262.000 dollari, come confermato dai documenti della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

James Bell, Al Gore, Rogert Iger, Andrea Jung, Arthur D. Levinson, Ronald Sugar e Susan Wagner hanno ricevuto 1.521 unità azionarie riservate come parte del piano azionario del direttivo Apple. Le RSU sono previste per il 1° febbraio 2019, e sono legate al servizio continuato con la compagnia.

Assente dall’elenco di questi bonus è il CEO di Apple Tim Cook, che fa anche parte del consiglio di amministrazione dell’azienda. Il piano di indennizzo di Cook non include gli incentivi degli amministratori, in quanto implica un salario di base e bonus azionari che maturano in relazione alle performance fiscali dell’azienda.

Come sempre, le sovvenzioni azionarie del consiglio sono state emesse lo stesso giorno della riunione annuale degli azionisti Apple (qui tutti i dettagli del meeting).