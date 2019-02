IL MEDICO di famiglia rende longevi, più ce ne sono sul territorio più aumenta l’aspettativa di vita. Lo rivela una ricerca sulla rivista Jama Internal Medicine: a 10 medici di medicina generale (MMG) in più per 100mila individui si associa una aspettativa di vita di 51 giorni maggiore. Per contro, ogni 10 specialisti in più l’aspettativa di vita sale solo di 19,2 giorni. La ricerca è stata condotta da Sanjay Basu della Stanford University in California. Gli esperti hanno osservato l’andamento della mortalità in relazione ai cambiamenti del numero dei medici di famiglia dal 2005 al 2015 (la densità è passata da 46,6 a 41,4 per 100 mila), trovando un legame tra aspettativa di vita e densità di medici nel territorio di residenza. E’ emersa una relazione di causa-effetto: infatti, chi cambia residenza, ha un aumento di 114,2 giorni di vita per decade ogni 10 medici di base in più per 100.000 persone nella nuova zona di residenza.

“Questo lavoro evidenzia che negli Stati Uniti sono cresciute le diseguaglianze territoriali nella presenza dei medici – spiega Francesco Moscone della Brunel University London – rimandando a possibili ripercussioni sull’aspettativa di vita, particolarmente nelle zone rurali e a bassa densità. Come in Usa, negli anni anche nel nostro Paese abbiamo assistito ad una diminuzione dei medici di famiglia sul totale della popolazione.

Tuttavia, i dati Istat più recenti (2016) mostrano che abbiamo una densità molto più alta degli Usa, con 73 medici ogni 100.000 abitanti, contro i 41 in Usa. Anche in Italia le differenze geografiche sono significative: si passa da 53,9 a Bolzano fino a 82,2 in Calabria. In generale ci sono più medici per numero di abitanti a Sud che nel Centro-Nord, e il Nord Est è l’area con meno medici”. “Con la diminuzione della densità di medici e le significative eterogeneità geografiche – conclude – potremmo nel tempo diminuire l’aspettativa di vita se non perdere il primato di sistema sanitario migliore nel mondo”.