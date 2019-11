I Maneskin hanno annunciato di essere pronti per un live a Londra, città in cui andranno ad abitare nei prossimi mesi.

I Maneskin abbandonano l’Italia e si trasferiscono a Londra. Lo hanno annunciato i quattro ragazzi romani durante il loro ritorno a casa, l’ospitata al secondo Live Show di X Factor 2019.

La band si è esibita prima della seconda manche della puntata del 31 ottobre, presentando il singolo Le parole lontane, e hanno annunciato nell’occasione un appuntamento dal vivo a Londra.

Maneskin a Londra: un live e poi il trasferimento

Damiano David e compagni saranno protagonisti di un concerto al Dome, Tufnell Park di Londra il 28 novembre. Un live che è stato annunciato sia durante la puntata di X Factor che sui social. Ecco la locandina, su cui si può leggere: “Londra chiama e noi rispondiamo sempre“.

Non solo un live. Damiano David ha dato un’altra clamorosa notizia nel corso della serata come ospiti nel talent che li ha lanciati: non si limiteranno a suonare a Londra, ma ci andranno proprio a vivere.

Maneskin a X Factor

L’esibizione durante il secondo Live Show di X Factor è stato un vero ritorno a casa per la band romana. Ricordiamo infatti che proprio da qui sono partiti i Maneskin due anni fa, nell’edizione 2017 poi vinta da Lorenzo Licitra (Damiano e soci arrivarono secondi, fiore all’occhiello della squadra di Manuel Agnelli).

Dopo il talent, i ragazzi sono riusciti ad arrivare al successo con uno dei dischi italiani più venduti del 2018, Il ballo della vita, trascinato da singoli come Morirò da re e Torna a casa. Un album che con tutta probabilità verrà seguito nel corso dei prossimi mesi da un secondo lavoro in studio.