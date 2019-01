Sul palco del Collisioni Festival di Barolo un evento imperdibile, con protagonisti nella stessa serata i Maneskin e Salmo.

Salmo e i Maneskin approdano al Collisioni Festival di Barolo! L’evento agrirock che si tiene nella provincia di Cuneo s’infiamma con un doppio colpo di altissimo livello. Alla line up già molto ricca si sono aggiunti infatti anche il rapper più discusso degli ultimi anni e il gruppo rivelazione di X Factor 2017.

Collisioni, Maneskin e Salmo: data e biglietti

La band e il rapper si esibiranno nella serata di sabato 6 luglio, per un doppio concerto che renderà lunga, emozionante e vibrante quella notte di mezza estate. I biglietti per poter assistere al doppio show sono in vendita dal 25 gennaio 2019 sul circuito TicketOne.

Una data da segnare con un circoletto rosso sul calendario, come molti degli altri appuntamenti del Collisioni. In questo 2019 il programma prevede infatti concerti di star internazionali come Liam Gallagher, i Thirty Seconds to Mars, Macklemore e Thom Yorke.

Chi sono i Maneskin

Resi famosi dalla loro dirompente partecipazione a X Factor nel 2017, i Måneskin, band romana composta da quattro ragazzi tra i 18 e i 20 anni, sono una delle realtà pop rock alternative più importanti in Italia in questo periodo.

Nel 2018 hanno dato alle stampe il loro primo album, Il ballo della vita, trascinato nelle vendite da una hit di pazzesca come Torna a casa. Alla base del loro sound miscele differenti, che spaziano dal rock al reggae, passando per il funky e il pop. Ma il segreto del loro successo sta in gran parte nel carisma e nella voce graffiante di Damiano, il frontman del gruppo.

Maneskin

Chi è Salmo

Per Salmo non sarà la prima volta al Collisioni. Già nel 2014 si era esibito a Barolo, ma non da headliner. Una grande soddisfazione, dunque, per il rapper sardo, che in cinque anni ha saputo far crescere la sua carriera al punto da diventare uno degli artisti italiani più ascoltati in streaming e più venduti nei negozi.

Non a caso, ha già collezionato ben 18 dischi di platino e altrettanti d’oro, sfondando il muro dei 300 milioni di views su YouTube. Numeri da paura per un artista senza mezze misure.

Di seguito il video di Sparare alla luna, uno degli ultimi successi di Salmo: