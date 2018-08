I fan della superstar newyorkese sono già schierati davanti alle transenne della passerella, dove Lady Gaga sfilerà stasera intorno alle 19. Alcuni hanno dormito sotto al Palazzo del Cinema per assicurarsi un posto in prima fila, altri sono arrivati di prima mattina, nella speranza di ottenere un autografo o un selfie con la loro beniamina. Lady Gaga sfilerà infatti sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia prima della proiezione ufficiale fuori concorso di ‘A star is born’, terzo remake di ‘È nata una stella’, diretto nel 1937 da William A. Wellman, di cui è protagonista al fianco di Bradley Cooper, che per la prima volta si cimenta anche nella regia.