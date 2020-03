I Rage Against the Machine e i Guns N’ Roses esortano i fan a rispettare tutte le norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

I Rage Against the Machine e i Guns N’ Roses stanno esortando i rispettivi fan a non cadere nel panico a causa dell’emergenza Coronavirus, bensì a mettere in atto tutte le norme necessarie, affinché l’epidemia venga risolta nel più breve tempo possibile.

Molti artisti in rete – tra questi anche Cristina Scabbia dei Lacuna Coil – cercano di sensibilizzare i propri seguaci al fine di far attuare loro tutti gli accorgimenti per poter affrontare al meglio questa emergenza sanitaria che si è diffusa – in pratica – in tutto il mondo.

I gruppi, infatti, stanno diffondendo – sui loro vari profili social – le istruzioni per lavarsi al meglio le mani ed evitare contagi, esortando i loro pubblici a seguire ciò che i governi consigliano di fare in questo caso.

Rage Against the Machine ai fan: lavatevi bene le mani!

I Guns N’ Roses e i RATM stanno esortando i fan a lavarsi bene le mani e a mettere in pratica le istruzioni necessarie, affinché venga contenuto – quanto più possibile – il contagio del Coronavirus.

I Rage Against the Machine, infatti, hanno pubblicato su Twitter un post in cui illustrano – ai propri seguaci – come lavarsi bene le mani.

Ecco il post:

La procedura, come potete notare, è accompagnata dal testo di Killing in the Name Of: in questo modo, ci si lava correttamente le mani a ritmo di musica, rispettando la tempistica indicata. “In questa occasione è meglio fare ciò che ti dicono“, ha twittato la band.

Guns N’ Roses e l’hashtag #AppetiteForVaccination

La paura del Coronavirus sembra aver spaventato non solo i governi e i cittadini, ma anche le rockstar. E, tra quelli che hanno reagito per primi, ci sono i Guns N’ Roses, il cui recente tour è stato cancellato a causa dello scoppio dell’epidemia.

La band di Axel Rose avrebbe dovuto iniziare il tour il 14 marzo, partendo da Città del Messico.

Le restrizioni di viaggio, però, dovute al Coronavirus, hanno fatto saltare tutti i piani. Il gruppo, però, ha condiviso su Twitter un meme.

L’immagine è una versione modificata della copertina dell’album della band Appetite for Destruction che aveva i volti illustrati dei quattro membri della band.

Tuttavia, nella versione meme, sui rispettivi visi vi sono apposte delle mascherine. L’immagine è accompagnata dall’hashtag #AppetiteForVaccination.

I governi e le organizzazioni sanitarie stanno incoraggiando le persone a lavarsi le mani correttamente e più lungo per impedire loro di contrarre il virus.

La maggior parte dei pazienti guarisce dal Coronavirus, anche se tale epidemia ha portato al decesso di oltre 4.000 persone in tutto il mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University.