I gol di Immobile, i milioni di de Ligt e il contropiede di Conte: top, flop, sorprese e frasi cult di metà campionato

5 – PALLOTTA

Rivende la Roma a un altro americano a 5 volte di più di quando la comprò tra grandi squilli di trombe e zero trofei. Uozzamerican!

4 – RONALDO

E io pago! La sostituzione di Sarri e lo sbarco di Ibrahimovic in Italia gli hanno dato una svegliata. Finalmente un po’ di gol.

3 – LUKAKU

Da “‘panterone moscione” (Di Canio dixit) a centravantone travolgente in contropiede alla Adriano prima maniera. Impressionante in italiano.

2 – GASPERINI

Con lui un plauso a tutti i Gomez, gli Ilicic e gli Zapata bergamaschi. Con 35 milioni di stipendi si può fare un grande campionato. Il top del top Gasp che balla negli spogliatoi.

1 – IMMOBILE

Se continua così altro che Ronaldo e il record di gol in serie A di Higuain (36), può sfondare quota 40. Quattro anni fa costò 8 milioni di euro, ora vale dieci volte tanto. Il segreto è il rapporto sincero con Inzaghi, lo ha anche mandato pubblicamente a quel paese…

FLOP 5

5 – CHIESA

Trattenuto a forza da Rocco Commisso a Firenze. Che s’è già pentito di non averlo venduto alla Juve.

4 – ANCELOTTI

E’ finito nel tritacarne del Napoli di oggi. Ma ha tirato fuori un braccio e mandato indietro la manovella facendosi mandar via.

3 – DE LIGT

85 milioni in panchina! 85 milioni in panchina! Non ricordatelo ad Agnelli.

2 – FABIO GROSSO

Cacciano Corini, arriva lui per salvare il Brescia, gioca e perde tre partite di seguito, non fa manco un gol e ne prende dieci, cacciano Grosso e richiamano di corsa Corini.

1 – PIATEK

Un pistolero da 4 gol. (Che poi a Milano “pistola”…)

LE 5 SORPRESE

5 – LOTITO

La Lazio terza, per Lotito è già superiore a quelle di Chinaglia ed Eriksson. Laziette a confronto…

4 – NAINGGOLAN

A Cagliari una nuova vita e un giocatore ancora integro. All’Inter che lo mandò via ora farebbe un sacco comodo.

3 – CONTROPIEDE

E’ ancora vivo e lotta insieme a noi. Se per caso doveste parlare con Conte dite solo di manovra o ripartenza, se no sono dolori.

2 – LUCA GOTTI

“Non mi interessano fama e soldi, io voglio fare solo il vice”. L’Udinese vince con un allenatore che non vuol fare l’allenatore.

1 – DYBALA

Doveva andare al Manchester United, la Juve se lo è dovuto tenere a forza, diventa anche più decisivo di Ronaldo. E se Sarri lo sostituisce non gliele manda a dire…

LE 5 DICHIARAZIONI

5 – MAZZARRI

“S’è creato tanto e s’è strinto poco”. La sintesi di Walter Mazzarri dopo Torino-Inter 0-3

4 – CAPELLO

“Ronaldo non fa più un dribbling da 3 anni”. Il caustico e simpatico commentatore Fabio Capello infierisce dopo Juventus-Milan 1-0.

3 – DE LAURENTIIS

“…se poi un giocatore vuole andare a fare marchette in Cina perché viene strapagato per vivere due, tre anni di merda…”. Aurelio De Laurentiis, prima della rivolta dei giocatori del Napoli.

2 – CONTE

“Lukaku è una pippa!” Antonio Conte dopo Napoli-Inter 1-3 ricorda l’accoglienza non proprio positiva del centravanti belga. Sfumature.

1 – SARRI

“La Juve mi ha cambiato? Ma ‘un lo so, la mi moglie mi dice che sono sempre la solita testa di …az..o”. Maurizio Sarri celebra la Juve campione d’inverno.





