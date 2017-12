I giudici del Tar sull’accattonaggio dei migranti: “Fatto di indubbia gravità”

Difficile capire se in un anno il dibattito politico e il discusso tema della sicurezza percepita siano filtrati anche nelle austere aule del Tar, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria. Sta di fatto che in un sentenza di pochi giorni fa l’accattonaggio vien definito da un collegio giudicante “un comportamento di indubbia gravità idoneo a ingenerare situazioni di tensione e di conflittualità con la popolazione residente”.

La severa considerazione chiude le motivazioni con cui i giudici Roberto Pupilella, presidente, Luca Morbelli e Angelo Vitali hanno respinto il ricorso di un cittadino nigeriano richiedente asilo al quale la Prefettura di Savona aveva revocato le misure di accoglienza dopo che i vigili di Alassio lo avevano multato per “attività di accattonaggio”.

La località rivierasca è celebre non solo per il suo “Muretto” ma anche perchè il suo sindaco Enzo Canepa ha adottato politiche rigidissime epr respingere i migranti. E talvolta anche fuori legge. Canepa è stato infatti condannato per un’ordinanza razzista. Quella che vietava “alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili”.

Esempio poi seguito dal sindaco di Carcare Franco Bologna. Il ricorso delle associazioni, difese dagli avvocati Alberto Guariso, Emilio Robotti e Alessandra Ballerini, accomunava le due cittadine in provincia di Savona e il tribunale di Genova ha portato alla condanna di entrambi i primi cittadini per l’ordinanza definita “discriminatoria”. Canepa è stato condannato anche in Appello.

Ma i suoi vigili sono implacabili nel perseguire i migranti dediti all’accattonaggio.

Tema assai sentito anche a Genova dove l’assessore leghista Stefano Garassino sta pensando ad un’ordinanza – molto contestata negli ambienti del volontariato cattolico – che vieti appunto di chiedere l’elemosina.

E’ da segnalare un retroscena interessante relativo alla sentenza che ha duramente bocciato il ricorso del nigeriano ricordando che è espressamente previsto che l’accattonaggio sia un’attività che comporta il venire meno dell’accoglienza.

Esattamente un anno fa, gli stessi tre giudici avevano infatti accolto un analogo ricorso. Di nuovo un cittadino nigeriano multato a Pietra Ligure perchè chiedeva l’elemosina e nei confronti del quale la Prefettura di Savona aveva revocato le misure di accoglienza.

E’ vero che il ricorso era stato accolto e la revoca cancellata per via di un aspetto tecnico, ovvero la violazione della norma che impone di comunicare preventivamente al soggetto verbalizzato l’avvio del procedimento di revoca. Ma è anche vero che in quella sentenza i giudici del Tar sottolineavano come la revoca dell’accoglienza “rivesta un carattere discrezionale” e “una valutazione in concreto della singola fattispecie” soffermandosi su un aspetto fondamentale, ossia il “profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate”.