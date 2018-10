PER andare bene a scuola ci vuole sicuramente impegno, dedizione e motivazione. Ma molto – oltre il 60% – del successo scolastico potrebbe essere questione di geni, specialmente per riuscire a mantenere un buon rendimento nel tempo. È quanto suggerisce un recente studio sui gemelli pubblicato su npj Science of Learning. “Circa i due terzi delle differenze individuali nei risultati scolastici sono spiegate dalle differenze nel Dna dei bambini. Ma non è ancora del tutto chiaro come questi fattori contribuiscano al successo scolastico”, spiega, una degli autori dello studio. Così i ricercatori dell’University of Texas at Austin (Usa) e del King’s College London hanno cercato delle risposte analizzando i voti di 6mila coppie di gemelli – che fanno parte del programma Teds (Twins Early Development Study) – per tutto il periodo della scuola dell’obbligo, incentrando in particolare la loro attenzione sulla “qualità” del rendimento scolastico nel tempo. Che, secondo l’indagine, non varia molto nel corso degli anni (rimane per lo più stabile).Infatti, secondo lo studio, andare bene a scuola fin dalle elementari vorrebbe dire – nella maggior parte dei casi – essere più “predisposti” ad avere buoni risultati anche più avanti nel percorso scolastico (alle scuole medie, alle superiori e all’università). Perché? Il motivo, stando alle conclusioni dell’indagine, andrebbe ricercato nei geni, che avrebbero un peso importante in questo aspetto. Nuove informazioni che potrebbero presto aiutare ad agire sui bambini che hanno qualche difficoltà a scuola già in tenera età, “dal momento – aggiunge Kaili Rimfeld, ricercatore all’Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience del King’s College London – che i problemi potrebbero permanere nel corso degli anni scolastici”.

• QUANTO INCIDONO I GENI A SCUOLA

Circa il 70% della stabilità del rendimento scolastico, infatti, sarebbe dovuta ai fattori genetici, mentre il restante 30% andrebbe imputato ai fattori ambientali: il 25% del “peso ambientale” riguarda ciò che è condiviso dalle coppie di gemelli, il restante 5% ciò che invece sperimenta individualmente ciascuna persona (amici diversi, insegnanti diversi). E la genetica peserebbe in questo contesto anche più dell’intelligenza: il team ha infatti dimostrato che il rendimento scolastico e la sua stabilità nel tempo – a “parità” di intelligenza – continuavano a essere in larga parte dovute ai fattori genetici (per il 60%). Può succedere però che la strada non sia sempre in discesa, anche per chi normalmente ha successo a scuola: la spiegazione? Per i ricercatori quei bruschi cali nei voti andrebbero attribuiti ai fattori ambientali non condivisi, ovvero specifici di ogni individuo.