I funerali di Jerry, suicida perchè gli era stato negato il permesso

Molta gente questa mattina alla basilica dell’Annunziata per i funerali di di Prince Jerry, il 25enne nigeriano che si è tolto la vita lunedì, lanciandosi sotto un treno a Tortona dopo aver visto sfumare la possibilità di ottenere un permesso umanitario in Italia, a seguito della Legge Sicurezza.

Ad officiare i funerali don Giacomo Martino, responsabile Migrantes del capoluogo ligure, che aveva accolto Prince Jerry nel centro di Multedo, e che martedì si era recato a Tortona per il riconoscimento della salma.

La bara sarà portata a Coronata per la sepoltura. Prince Jerry era laureato in chimica nel suo Paese, ma il documento non era riconosciuto in Italia: per questo il venticinquenne aveva ripreso a studiare, fuggendo dalla miseria della Nigeria e cercando riscatto nel nostro Paese.







