Fedez è un grande comunicatore, ma con il post che ha pubblicato poche ore fa su Instagram ha fatto irritare non poche persone che lo hanno accusato di ‘grassofobia‘.

Nel post incriminato, infatti, si vedono lui, il piccolo Leone e Chiara Ferragni ‘appesantiti’ dopo il mese passato in quarantena, ironizzando così sui loro ipotetici fisici dopo un mese di palestre chiuse e vita sedentaria.

L’ironizzare sui propri fisici ingrassati (con Photoshop) ha ferito molte persone che quel fisico per natura, malattia, scelta o problemi hanno.

Ad alcune critiche Fedez ha risposto sottolineando come per lui sia un semplice “post ironico” e che non ci sia “nulla di offensivo”. Chiara, invece, ha preferito non commentare.

Vi ricordo che oggi, 15 marzo, è la giornata di prevenzione dei disturbi alimentari detta anche ‘Giornata del Fiocchetto Lilla’. Se volete approfondire vi segnalo questo articolo interessante.