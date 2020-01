Sanremo 2020, i pronostici dei bookmaker: tra i favoriti ci sono Achille Lauro e Francesco Gabbani, seguiti da Anastasio e Alberto Urso.

Da outsider a favorito per la vittoria finale. La strana parabola di Achille Lauro, che in un anno ha visto cambiare radicalmente la propria carriera, e che nel 2020 si presenta al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo addirittura con i favori dei bookmaker.

Certo, la sua vittoria è tutto meno che certa, e ci sono altri artisti che secondo gli scommettitori hanno buone chance di vincere. Andiamo a scoprire le quote, ad oggi, delle principali agenzie.

Sanremo 2020: i pronostici dei bookmaker

Iniziamo dalle quote Snai, che vedono Lauro favorito insieme a Francesco Gabbani e Alberto Urso. Tutti e tre sono quotati a 6, seguiti da Giordana Angi e Anastasio (a 7), Enrico Nigiotti e Masini (a 8) ed Elodie (a 10). Gli artisti meno quotati, con un rapproto di 1 a 30, sono invece Morgan e Bugo, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci, Junior Cally e Rancore.

Leggermente diversa la situazione per Eurobet: qui troviamo in testa Anastasio, Gabbani e Giordana Angi con 6, seguiti da Nigiotti a 6.50 e Alberto Urso a 7. E Lauro? Fa la sua buona figura anche in questo caso, a 8 insieme a Marco Masini. I meno favoriti per quest’agenzia sono invece Elettra Lamborghini, Irene Grandi e Junior Cally con 41.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL

Sanremo 2020: i favoriti

Va detto che, come sempre, i pronostici sono fatti per essere ribaltati. E ne è una prova Mahmood, che lo scorso anno ha conquistato la vittoria pur non avendo minimamente i favori dei bookmaker, che davano per quasi certo il trionfo di Ultimo (arrivato poi al secondo posto, non senza polemiche).

Di certo ad oggi, non avendo nemmeno il titolo dei brani in gara, fare dei pronostici è, più che azzardato, aleatorio. Elementi per poter esprimere un giudizio infatti non ce ne sono, se non la fama o minor fama dei concorrenti in gara.

In effetti, volendo giocare, quest’anno di grandissimi favoriti non sembrano essercene. Di certo ha le sue buone chance Alberto Urso, amatissimo dal pubblico di Amici e cantante che per le sue doti non dovrebbe essere disprezzato dal classico pubblico sanremese. Discorso simile per Giordana Angi, ma buone chance potrebbe averleanche Elodie, grande protagonista della nostra musica pop negli ultimi mesi.

Tra i possibili outsider vanno poi citati sì Achille Lauro (ma dipenderà dal tipo di brano che ha in mente di presentare), ma anche Irene Grandi, che dovrebbe avere un pezzo firmato da Vasco, e soprattutto Levante, artista trasversale che può rappresentare le generazioni più giovani senza venire disprezzata dal pubblico più agée.

Di seguito il video di Bravi tutti voi:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL