Farmaci contro l’acidità di stomaco (ad esempio gli ‘inibitori di pompa’), i cosiddetti gastroprotettori, potrebbero raddoppiare il rischio di allergie alimentari. Lo suggerisce uno studio di Erika Jensen-Jarolim della Università di Vienna, e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Basato sull’analisi di otto milioni di dati clinici raccolti in Austria, lo studio conferma quanto già era stato indicato preliminarmente da studi sperimentali. I gastroprotettori sono molto usati contro l’ulcera, o per esempio quando si devono assumere farmaci pericolosi per lo stomaco. Il loro meccanismo d’azione consiste nel ridurre l’acidità di stomaco. Ma l’acidità (prodotta dai succhi gastrici) serve a digerire ed è possibile che la digestione non avvenga in modo adeguato sotto l’effetto di questi farmaci.

In questo modo particelle di cibo più consistenti potrebbero raggiungere l’intestino e ipersensibilizzare le difese immunitarie. Infatti, quando i ricercatori austriaci hanno analizzato i dati clinici a disposizione, è emerso che chi assumeva gastroprotettori era il doppio più a rischio di dover assumere medicine anti-allergiche negli anni a venire. Gli esperti sottolineano quindi che alla luce di questo studio sia opportuno valutare attentamente il rapporto rischi/benefici dell’uso di gastroprotettori.