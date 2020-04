I Bon Jovi hanno cancellato il tour estivo con Bryan Adams per rimborsare i fan e permettere loro di far fronte alle proprie necessità in tempi di Coronavirus.

I Bon Jovi ha annunciato che il suo tour estivo è ufficialmente cancellato a causa della pandemia di Coronavirus.

Invece di rimandare il tour, tuttavia, la band lo ha proprio eliminato dai suoi programmi. In una dichiarazione pubblicata sui social media, Bon Jovi ha spiegato le motivazioni alla base di tale decisione.

“A causa della pandemia globale in corso, non è più possibile per i Bon Jovi andare in tournée quest’estate“, si legge nella nota.

“Dati questi tempi difficili, abbiamo preso la decisione di annullare del tutto il tour. Ciò consentirà ai fan di ottenere rimborsi per aiutare loro a pagare le bollette o acquistare generi alimentari“.

“Questi sono tempi difficili. Siete sempre stati lì per noi e noi saremo sempre lì per voi. Non vediamo l’ora di rivedere tutti in tour quando potremo stare tutti insieme in sicurezza. Continueremo a inviare notizie e aggiornamenti sui tour dei Bon Jovi nelle settimane e nei mesi a venire”.

Bon Jovi, cancellato il tour estivo: i fan avranno il rimborso

I fan riceveranno i rimborsi: lo hanno fatto, non solo per tutelare la salute di tutti, ma anche per permettere al proprio pubblico di investire il proprio denaro in beni di prima necessità e bisogni impellenti.

Ecco il post su Twitter:

Il tour sarebbe dovuto inziare a giugno, ma il frontman – Jon Bon Jovi – che nelle scorse settimane ha contribuito a dare da mangiare ai bisognosi nel suo ristorante comunitario JBJ Soul Kitchen, ha preferito cancellarlo del tutto.

Bon Jovi e Bryan Adams: niente tour estivo

La dichiarazione di Bon Jovi sembra riconoscere le recenti difficoltà che i fan hanno incontrato quando hanno cercato di ottenere un rimborso, specialmente quando non c’è una data di riprogrammazione per uno spettacolo posticipato.

Ticketmaster ha recentemente cambiato la sua politica, in modo che i fan possano ottenere rimborsi per i concerti riprogrammati.

Ciò è avvenuto dopo le lamentele insorte dai rappresentanti Bill Pascrell Jr., D-New Jersey e Katie Porter, D-California, si sono lamentati con la società madre, Live Nation, in merito al fatto che i fan non potevano ottenere rimborsi per spettacoli che sono stati posticipati a tempo indeterminato.

Mercoledì notte, Jon apparirà nel concerto Jersey 4 Jersey a sostegno del Pandemic Relief Fund del New Jersey.

Ha anche scritto una canzone ispirata al Coronavirus, chiamata Do What You Can, che ha introdotto come progetto collaborativo, invitando i fan a scrivere i propri testi sulle loro esperienze e lotte durante la pandemia.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BonJovi

