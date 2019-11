L’assistente parlamentare Antonello Nicosia e il capomafia di Sciacca Accursio Dimino, fermati oggi nell’ambito dell’operazione antimafia ‘Passepartout, progettavano di partire per gli Stati Uniti d’America nei prossimi giorni. Un viaggio programmato nei minimi dettagli con scali intermedi in Paesi del Medio Oriente utilizzando documenti falsi. E’ quanto emerge dal blitz della Dda di Palermo che ha portato al fermo di cinque persone. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di finanza di Palermo e Sciacca e dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Agrigento.

Non sapendo di essere intercettato il 24 giugno scorso Dimino sollecitava Nicosia ad accelerare le procedure per il rilascio dei documenti necessari all’espatrio. “L”hai spedita la cosa?”, chiedeva il boss all’assistente parlamentare, che subito lo rassicurava: “Sì sì sì, ah quella dell’America sì…”. “… e vediamo di accelerare così me ne vado che non si può stare più… con il caldo che c’è ok?”, aggiungeva Dimino, che dopo una settimana circa reiterava i propri solleciti, impaziente di espatriare. “… il tempo quando se ne parla? Ce la faccio in un mese?” chiedeva a Nicosia, che rispondeva: “Penso meno”. I primi giorni dello scorso settembre le procedure per la partenza sembrano ultimate. A confermarlo c’è una telefonata intercettata dagli investigatori tra Nicosia e Francesco Dimino, fratello di Accursio. “Gli devo dare una bella notizia, tutte cose organizzate ho”, diceva l’assistente parlamentare finito oggi in manette, che lo scorso 14 ottobre chiedeva al capomafia di Sciacca di fargli avere i documenti per acquistare i biglietti aerei per gli Stati Uniti.

