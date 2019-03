La classifica Fimi degli album più venduti: i dischi più più acquistati dagli italiani, settimana dopo settimana.

Decima settimana del 2019. Arrivati a marzo l’effetto Sanremo inizia a essere più debole, ma ancora resistono alcuni dei grandi protagonisti sul palco dell’Ariston. Su tutti, il vincitore del Festival, Mahmood.

Tuttavia, il cantante milanese è stato scalzato dalla prima posizione in classifica da una new entry a tratti sorprendente. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La classifica Fimi degli album: la top 10

Debutta al primo posto in classifica il nuovo album di Lazza, Re Mida. Il rapper che suona il piano non poteva sperare in una partenza migliore per il suo nuovo lavoro, che ha conquistato velocemente il cuore dei suoi fan.

Scivola al secondo posto Gioventù bruciata di Mahmood, mentre rimane stabile al terzo posto Ultimo con Peter Pan. Sale di un’altra posizione la soundtrack di A Star is Born di Lady Gaga, ancora premiata dall’effetto Oscar.

Perde tre posizioni, dal secondo al quinto posto, Musica de Il Volo. Non avanza né scivola Salmo con il suo Playlist, mentre si scambiano la posizione la Platinum Collection dei Queen, ora settima, e Pianeti di Ultimo.

Nona la soundtrack di Bohemian Rhapsody dei Queen, mentre chiude la top ten, guadagnando due posizioni, Marco Mengoni e il suo Atlantico.

La classifica dei dischi più venduti

Vanno segnalate alcune new entry nella top 50 della classifica degli album più venduti nella decima settimana del 2019. Innanzitutto, Vivi per sempre dei Canova, che debutta all’11esimo posto. Poco più sotto, al 15esimo posto, troviamo un’altra formazione indie, Eugenio in Via Di Gioia, con Natura viva. Parte invece dal 35esimo posto l’avventura italiana del disco di Tom Walker, What a Time to Be Alive.

Il salto in avanti più significativo è quello dei Negrita, con la raccolta I ragazzi stanno bene, salita dal 44esimo al 16esimo posto. Lo scivolone più importante è invece quello di Federica Carta: il suo Popcorn passa dalla 13esima posizione all’84esima.

