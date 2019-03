Amici 2019, il serale: i direttori artistici e gli ospiti delle puntate del talent show di Maria De Filippi.

Ormai ci siamo. L’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi sta per entrare nel vivo, con l’inizio dei serali che porteranno da qui in avanti alla conclusione del talent e alla proclamazione del vincitorie.

In attesa di confermare tutti i ragazzi che passeranno alla fase finale dello show, sono stati annunciati i primi nomi dei direttori artistici e degli ospiti. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Amici 2019: i direttori artistici

Il primo direttore artistico del serale di Amici 2019 è Ricky Martin. In un videomessaggio l’artista ha dichiarato: “Voglio seguire i ragazzi, dare loro qualcosa di utile, degli strumenti che si porteranno dietro per sempre“.

Per il cantante di Livin’ la vida loca non si tratta di un debutto nel mondo dei talent. Dal 2012 al 2014 aveva partecipato come coach a The Voice Australia, e nel 2014 anche a The Voice of Mexico. Inoltre, nel 2015 era stato giudice del talent La Banda, ideato da lui con il padre di X Factor, Simon Cowell.

Ricordiamo che già nelle scorse settimane sono stati annunciati anche i nomi di due giurati: si tratta di Loredana Bertè e Fabio Rovazzi.

RICKY MARTIN

Amici 2019: gli ospiti

Grande attesa anche per gli ospiti che si alterneranno nel corso delle serate. I primi nomi annunciati sono di quelli che fanno girar la testa: Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due big della nostra canzone, che si stanno preparando per il loro tour negli stadi, si esibiranno con tutta probabilità sulle note del loro singolo di successo, Il coraggio di andare.

Non resta che aspettare per scoprire tutti gli altri nomi coinvolti nel serale del talent show di Canale 5, uno degli eventi televisivo-musicali più attesi dell’anno. D’altronde, proprio da qui è partita lo scorso anno l’avventura di due nomi oggi importanti della nostra musica: Einar e, soprattutto, Irama.