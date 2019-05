SE IL bambino presenta uno o più di questi sintomi, è opportuno discuterne con il pediatra e con uno specialista per una valutazione approfondita.

Prima di 18 mesi:

1 Il bimbo ha difficoltà a stare seduto da solo o a gattonare.

2 Il bimbo non riesce a stare in piedi o a camminare prima dei 18 mesi.

3 C’è un ritardo del linguaggio e intorno a un anno e mezzo il piccolo non ha ancora detto la prima parola. Anche le frasi complete stentano ad arrivare.

A 3 anni

4 Ci sono tipiche difficoltà nell’andatura, che è spesso ondeggiante.

5 Il bimbo tende a camminare sulle punte o coi piedi molto piatti.

6 Dopo i tre anni spesso ancora cade ed è goffo nei movimenti.

7 Ha difficoltà ad arrampicarsi.

8 Ha difficoltà a correre.

A 5 anni

9 Non riesce a stare dietro ai compagni mentre giocano e i muscoli sono deboli.

10) Il segno di Gowers: nel tentativo di alzarsi dalla posizione supina, i pazienti caratteristicamente usano le braccia per arrampicarsi sul corpo poggiandole sulle ginocchia, per compensare la debolezza dei muscoli delle gambe.