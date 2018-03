The Long Goodbay Tour: continua il lungo saluto dei Deep Purple, pronti a prendere congedo dal mondo della musica. Ritchie Blackmore e compagni in concerto in Italia a luglio.

Reduci dal grande successo del tour della scorsa estate e nuovamente sulla cresta dell’onda dopo l’uscita di InFinite, ultimo lavoro in studio della band pubblicato lo scorso aprile, i Deep Purple si preparano a tornare sul palco nel 2018.

I Deep Purple tornano in Italia

La band, icona della musica rock e progressive, tornerà in Italia il prossimo luglio con due date, la prima all’Arena di Verona e la seconda nella suggestiva Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (Torino).

La scaletta dei concerti dei Deep Purple prevede una parte dedicata alle nuove canzoni e una buona parte di vecchi successi che accompagnano la band dalle prime date della loro carriera. Un evento imperdibile per tutti i fan di uno dei gruppi che ha fatto la storia, oggi sull’Olimpo della musica internazionale.

Deep Purple, The Long Goodbay Tour: le date

Si prosegue con un tour mondiale che vedrà Ritchie Blackmore e compagni impegnati in diciotto concerti in circa due mesi, ritmi impegnativi per chiunque.

Nel corso della tournée i Deep Purple viaggeranno da Città de Messico fino all’Europa del Nord passando per la Russia e soprattutto per l’Italia. Due i concerti in programma nel nostro paese, il primo a Verona il prossimo 9 luglio e il secondo a Torino, l’11 dello stesso mese.

Dopo le due tappe italiane i Deep Purple si rimetteranno in viaggio verso il nord Europa e concluderanno il tour a Rättvik, in Svezia, lì dove la musica rock ha ancora un grande seguito.

Ecco tutti gli appuntamenti:

04/05/2018 Città del Messico

30/05/2018 Mosca

01/06/2018 St. Pietroburgo

03/06/2018 Riga

06/06/18 Kiev

09/06/18 Tallin

01/07/18 Cracovia

02/07/18 Brno

06/07/18 Albi

08/07/18 Mönchengladbach

09/07/18 Verona

11/07/18 Torino

13/07/18 Aix-les-Bains

14/07/18 Tours

16/07/18 Saint-Malô-du-Bois,

20/07/18 Hamina

21/07/18 Ekenäs

23/07/18 Rättvik

Questo il video di Child in Time:

I biglietti dei concerti in Italia dei Deep Purple sono in vendita su Ticketone.it.

Fonte foto: https://www.facebook.com/officialdeeppurple