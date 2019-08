Miss Italia quest’anno soffia ottanta candeline ma se non fosse stato per la Rai (che ha acquistato di nuovo i diritti per un’edizione) probabilmente non sarebbe stata eletta. Durante i palinsesti di La 7 dello scorso luglio, infatti, il direttore Urbano Cairo aveva annunciato il mancato rinnovo del concorso della Mirigliani.

Acquistata all’ultimo minuto dalla Rai per celebrare al meglio l’ottantesimo anniversario di un concorso che ha fatto la storia del costume italiano, Miss Italia ora è alla ricerca di un conduttore, dato che – come riporta Blogo – nessuno pare abbia voglia di presentarla.

Il concorso di bellezza, infatti, non tira più come un ventennio fa quando Rai Uno proponeva ben cinque serate consecutive per eleggere la più bella d’Italia e le vincitrici ora – se va bene – ambiscono al trono di Uomini e Donne. Per questo motivo molti conduttori non se la sarebbero sentita di metterci la faccia.

Secondo quanto scritto da TvBlog, infatti, fra chi non se l’è sentita, chi aveva altri impegni e chi ha rifiutato a causa del poco tempo a disposizione per prepararla (l’appuntamento sarà infatti fra poco più di un mese, il prossimo 6 settembre), ben cinque conduttori Rai hanno detto ‘thank you, next’ a Miss Italia. Si tratterebbe di Antonella Clerici, Mara Venier, Lorella Cuccarini, Marco Liorni e Milly Carlucci. La scelta finale – dopo i loro no – sarebbe ricaduta su Flavio Insinna che tutt’ora però non ha firmato nessun contratto.

Chi condurrà Miss Italia 2019?