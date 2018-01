Dopo Piefrancesco Favino, spuntano altri grandi nomi del cinema italiano per la conduzione del Prima Festival e del Dopo Festival.

Più passano i giorni, più cresce l’attesa per la Sessantesima edizione di Sanremo, che quest’anno sembra essere non solo il festival della musica, ma anche del cinema. Infatti, dopo le conferme di Pierfrancesco Favino nel team dei conduttori di Sanremo 2018, sono stati svelati anche i nomi del Prima e del Dopo Festival, tutti provenienti dal mondo del cinema o della televisione.

I conduttori del Prima Festival 2018

Appuntamento sempre interessante e ricco di anticipazioni, quest’anno il Prima Festival sarà condotto da Sergio Assisi, attore di numerose fiction e serie TV, e Melissa Greta Marchetto, conduttrice di Quelli che…il calcio. A loro, dunque, l’arduo compito di collegarsi ogni giorno per svelare le anticipazioni prima, dopo e durante la serata.

In un’intervista rilasciata a Tv Zoom, Assisi avrebbe manifestato la sua grande gioia di essere stato scelto, rivelando come questa sua prima esperienza da conduttore sia come un sogno che si avvera:

«La voglia nasce nella notte dei tempi, da quando giocavo a fare Fiorello, a 15 anni, a casa. Sono passati circa una trentina di anni. Voglio ringraziare il direttore generale Mario Orfeo, il direttore di Raiuno Angelo Teodoli e il vicedirettore di Raiuno Claudio Fasulo che hanno creduto in me».

E se l’attore agirà dallo studio del Casinò, Melissa Marchetto si collegherà invece direttamente dalla strada davanti al Teatro e dallo studio Tim, sponsor ufficiale dell’edizione di quest’anno.

Sanremo 2018: i conduttori del Dopo Festival

Per quanto riguarda la conduzione del Dopo Festival, invece, proprio in queste ore è stato ufficializzato Edoardo Leo, attore e sceneggiatore romano. Al suo fianco, inoltre, vedremo anche l’attrice e imitatrice Sabrina Impacciatore, il regista Paolo Genovese e l’attore Rolando Ravello.

Insomma, a guidare l’edizione 2018 di Sanremo sarà dunque un vero e proprio team di attori e registi; nomi che a sorpresa sono andati ad aggiungersi al già da tempo confermato Pierfrancesco Favino, che insieme alla bella Michelle Hunziker affiancherà nella conduzione l’anche direttore artistico Claudio Baglioni.

Edoardo Leo e un Dopo Festival “fra amici”

L’attore italiano, celebre per aver preso parte a numerose pellicole nostrane tra le quali Tutta colpa di Freud, Smetto quando voglio e Perfetti Sconosciuti, ha dichiarato di essere molto eccitato all’idea di condurre il Dopo Festival, essendo anche un grande appassionato di musica, e di aver pensato all’appuntamento come un ritrovo condito da improvvisazione, amici, ospiti e tanto divertimento.

Proprio per questo, i suoi compagni di avventura non sono casuali, tutt’altro. Leo infatti avrebbe volutamente portato con sé la compagnia con cui era solito seguire il Festival, a cominciare dall’amica Sabrina Impacciatore, passando per Ravello, che figura anche fra gli autori del Festival, fino a Genovese, regista dello stesso film Perfetti Sconosciuti.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Corriere.it: «Riportiamo il DopoFestival in un teatro che è un posto dove mi sento certamente più a casa. E quindi l’ho pensato come uno spettacolo da fare ogni sera. Con musica, personaggi, i miei amici, i cantanti protagonisti, i giornalisti e le improvvisazioni».

