Tutto pronto per la finalissima di Amici 2018: ecco chi sono gli artisti in gara e gli ospiti dell’ultima puntata.

Finalmente ci siamo, Amici 2018 è giunto alla finalissima, che verrà trasmessa in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno alle ore 21.00. C’è grande attesa per scoprire chi sarà il vincitore della diciassettesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, ma intanto sono stati annunciati i grandi ospiti della serata, fra cui il ritorno di Emma Marrone.

Chi sono i finalisti di Amici 2018

Quattro concorrenti, un solo premio: 150 mila euro in palio e la possibilità di diventare definitivamente un astro nascente della musica italiana. In gara, alla fine, sono rimasti loro: Irama, Carmen, Einar e Lauren, ballerina che ha già vinto il circuito danza.

Ma come sarà scelto il vincitore? Per la finale sarà solo ed esclusivamente il pubblico a decidere, che potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto. Per votare basterà mandare un sms, utilizzare l’app Mediaset Fan oppure andare sul sito WittyTv e seguire le indicazioni.

Le commissioni interne ed esterne saranno comunque presenti in studio, sebbene non potranno decidere le sorti dei ragazzi in gara.

Gli ospiti della finale di Amici 2018

Grande attesa anche per la serata, che oltre a decretare il vincitore, sarà sicuramente in grado di offrire a tutti gli spettatori uno spettacolo memorabile. Fra gli ospiti dell’ultimissima ci saranno Michele Bravi, Elisa e Stjepan Hauser, membro dei 2Cellos, un duo di violoncellisti che riarrangiano brani della storia rock in chiave classica, ma suonandoli con la stessa energia.

Fra i più attesi, tuttavia, ci sono loro: la vincitrice di Amici 2010, Emma Marrone e quella dell’edizione precedente, Alessandra Amoroso. Due grandi ritorni sul palco che ha fatto di loro due star della musica italiana. Emma si esibirà con Carmen, mentre la Amoroso con Einar. Al fianco di Irama ci sarà Elisa, mentre Michele Bravi canerà con Lauren.

Insomma, chi vincerà Amici 2018? Lo scopriremo stasera!

