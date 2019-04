Ieri pomeriggio i ragazzi del Grande Fratello hanno ricordato i cartoni animati e i programmi tv della loro infanzia, da Solletico a Dov’è Finita Carmen Sandiego. Valentina Vignali ha preso la parola e ha detto: “Quello che faceva Tonio Cartonio è morto per droga“. Michael Terlizzi ha espresso qualche dubbio, ma subito dopo si è lasciato convincere dagli altri concorrenti.

Valentina: “Poveretto è morto per droga, che brutta fine”

Daniele: “Si tratta di overdose, è venuta fuori proprio la notizia”

Michael: “Ma quello con i capelli rossicci?”

Martina: “Sì, quello che parlava sempre ai bambini”

Michael: “Ma recentemente non ha rilasciato un’intervista?”

Daniele: “No, purtroppo ti sbagli. Davvero brutta sta cosa”

Valentina: “Ma cioè, è stato allucinante”

Michael: “Non ci posso credere, sono sconvolto”

Daniele: “Sì, Tonio, quello che diceva ‘Fatto?’”

Martina: “No quello era Art Attack”

Michael: “Tonio era quello che diceva accipigna”

Martina: “Poverino”

Ovviamente si tratta di una bufala, lo stesso Danilo Bertazzi l’ha commentata in una recente intervista.

“Quando l’ho letta io e i miei familiari non fu facile. Era una delle prime fake news e quindi non c’era ancora la capacità di decodificarle, e di capire che era una bufala. Ancora oggi c’è chi si ostina a voler credere che sia così, forse gli fa piacere, ma io penso che mi hanno allungato la vita. Io dico sempre che però alla fine, probabilmente, il giorno del mio funerale non ci sarà nessuno perché tutti penseranno che sia una fake news.”