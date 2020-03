7 donne – AcCanto a te: sette concerti delle protagoniste di Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto saranno trasmessi su Rai 3 nelle prossime settimane.

7 donne – AcCanto a te: sono in arrivo su Rai 3 sette concerti delle protagoniste del grandissimo evento Una. Nessuna. Centomila, in programma il prossimo settembre.

Una serie di eventi musicali che andranno in onda in seconda serata sul terzo canale della Rai per farci compagnia in questi giorni difficili di emergenza Coronavirus.

7 donne – AcCanto a te: i concerti delle cantanti italiane

A partire da sabato 28 marzo andranno in onda sette concerti delle grandi protagoniste della musica italiana che canteranno in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, Una. Nessuna. Centomila.

Stiamo parlando di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, ovvero le sette cantanti italiane più amate degli ultimi venti e più anni.



Le cantanti di Una. Nessuna. Centomila

Il primo appuntamento televisivo è quello con Fiorella Mannoia. Verrà trasmesso su Rai 3 il live della cantante all’Arena di Verona nel 2017 nell’ambito di Combattente – Il Tour. Non sono ancora stati confermati gli altri sei concerti.

Ricordiamo che tutte e sette queste cantanti animeranno il concerto-evento del 19 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia. Nell’occasione suoneranno con le proprie band e ognuna inviterà un collega uomo, per lanciare un grande messaggio contro la violenza sulle donne. I proventi dell’evento verranno devoluti in beneficenza ad associazioni che si occupano di sostegno alle vittime della violenza.

Un grande progetto che ha già portato a risultati importanti. Negli scorsi giorni, prima dell’esplosione della pandemia, sono stati già venduti decine di migliaia di biglietti per il concertone di settembre. I restanti tagliandi sono disponibili sul circuito TicketOne.

