Pacifico a Milano: i concerti della Settimana Pacifica, con 7 live in 7 giorni, impreziositi da 7 grandi ospiti diversi.

A dicembre è in programa la Settimana Pacifica: 7 concerti in 7 giorni con 7 ospiti diversi per Pacifico a Milano. Il cantautore ha annunciato questo grande e plurale evento, che si terrà al Teatro Filodrammatici del capoluogo lombardo dal 2 all’8 dicembre.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa residency di Pacifico, impreziosita da grandissimi ospiti provenienti dalla musica italiana.

Gli ospiti della Settimana Pacifica

Sono già stati annunciati sei dei sette ospiti della Settimana Pacifica. E si tratta di grandissimi cantanti (e non solo) protagonisti da anni della nostra musica. Degli amici, più che dei colleghi, per Pacifico, da anni uno dei cantautori e autori più rispettati nel nostro paese.

Ecco il calendario:

2 dicembre con Malika Ayane

3 dicembre con Samuele Bersani

5 dicembre con Francesco De Gregori

6 dicembre con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

7 dicembre con Francesco Bianconi dei Baustelle

8 dicembre con Neri Marcorè

Questo il post su Instagram di Pacifico:

I concerti di Pacifico a Milano

Non si sa ancora chi si esibirà nella serata del 4 dicembre. Spiega Pacifico: “Dal 2 all’8 dicembre 2019. Sette giorni al Teatro Filodrammatici, il piccolo ma inarrestabile cuore di Milano. Sette miei concerti, le canzoni pescate da tutti i miei dischi. Sette magnifici ospiti. Uno a sorpresa, ma potete venire a scatola chiusa, sarà una grande serata al pari delle altre“.

D’altronde, nella sua immagine promozinale su Instagram qualche indizio per indovinare l’ultimo ospite il cantautore ce lo dà: il suo cognome è di sette lettere, con la ‘n’ come terza e la ‘i’ come ultima.

I biglietti per i 7 live di Pacifico sono disponibili sul sito Vivaticket e nei punti vendita abituali.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/pacificomilano

