Paul McCartney è pronto a salutare l’Italia definitivamente. I due concerti annunciati nelle scorse settimane a Napoli e Lucca nel 2020 saranno gli ultimi che l’ex Beatle terrà nel nostro paese.

Lo ha svelato l’agenzia che organizza gli eventi, D’Alessandro e Galli, come riferito da Rockol, durante una conferenza stampa tenuta a Napoli per presentare l’evento del 10 giugno.

Paul McCartney in Italia: gli ultimi concerti nel 2020

Come ben noto, Paul McCartney tornerà in Italia nel 2020 per un doppio appuntamento: il 10 giugno sarà in Piazza del Plebiscito a Napoli, il 13 giugno invece suonerà a Lucca.

Gli organizzatori dei due eventi hanno anticipato che in scaletta ci saranno sia i suoi pezzi più famosi da solista che i classici dei Beatles, e hanno annunciato: “Si tratta dell’ultimo tour che McCartney farà in Italia e ha voluto fortemente toccare Napoli“.



Paul McCartney a Napoli: i biglietti vanno a ruba

La presentazione dell’evento del Napoli è avvenuta a Palazzo San Giacomo, alla presenza anche del sindaco Luigi De Magistris. A quanto pare, sono già stati venduti circa 9mila biglietti, e le prevendite continuano ad andare a gonfie vele per il concerto in assoluto più atteso del 2020 nel capoluogo campano.

Nel corso della conferenza stampa, gli organizzatori hanno anche annunciato che durante il soundcheck, e forse anche durante il concerto, Paul canterà uno dei brani simbolo della canzone partenopea: ‘O sole mio.

Ricordiamo che non si tratta della prima volta di Macca a Napoli: già nel 1991 l’ex Beatle incantò il pubblico al PalaPartenope.

Questo il video del Comune di Napoli per presentare il grande live di Paul nello scenario incantevole di Piazza del Plebiscito:

