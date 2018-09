Laura Pausini, in tour in tutto il mondo per la promozione di Fatti Sentire, è stata fermata dall’otite. Ecco i concerti che saranno rinviati.

Una forte otite e una conseguente febbre hanno fermato Laura Pausini, in giro per il mondo a presentare il suo ultimo disco in studio. Il Fatti Sentire Word Tour, dunque, subisce una battuta d’arresto, e alcune delle date già in programma sono state inevitabilmente cancellate (e rinviate).

Laura Pausini: date a Eboli rinviate

Dopo Cristo, anche Laura Pausini si è fermata a Eboli. La cantante, infatti, ha comunicato con un post su Instagram a tutti i suoi fan che la doppia data di Eboli, con le due serate del 25 e del 26 settembre al Pala Sele saranno rinviate al prossimo novembre. Il Fatti Sentire Tour, dunque, si ferma solo per poco.

Sono già 29 infatti le date che Laura Pausini ha tenuto dall’inizio di questo luglio, con la cantante che è oramai abituata a girovagare per il mondo portando la sua musica ovunque ce ne sia bisogno. E per tutti quelli che avevano già acquistato i biglietti, tranquilli: le date saranno rimborsabili.

Ecco il post di Laura:

Laura Pausini: il messaggio su Instagram e Facebook

A comunicare le sue condizioni, una «otite acuta in forte stato influenzale», ci ha pensato la stessa Laura, che su Facebook e su Instagram ha spiegato a tutti i fan come fosse impossibile prendere parte a questi due concerti. Nei post sono spiegate tutte le modalità per il rimborso e che le date saranno recuperate il prossimo novembre.

Intanto la cantante si prenderà qualche giorno di riposo, così da tornare più in forma che mai per riprendere il suo tour. Non possiamo dunque che augurarle anche noi una pronta guarigione e sperare di risentire al più presto la sua bellissima, emozionante voce!

