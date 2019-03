Max Gazzè in tour: i concerti del 2019 del cantautore romano, protagonista nel 2018 al Festival di Sanremo.

Max Gazzè pronto a tornare a esibirsi dal vivo nel 2019. L’artista romano ha annunciato le date del suo tour estivo. Si tratta per il momento di otto appuntamenti, tra festival ed eventi speciali. E non mancano le sorprese.

Ecco tutte le informazioni sull’On the Road Summer Tour 2019 di Max Gazzè.

Max Gazzè in tour nel 2019: i concerti e i biglietti

L’anteprima del tour del bassista e cantautore romano sarà al Festival Love di Scandiano (Reggio Emilia) il 1° giugno. Si passerà quindi al Rugby Sound Festival di Legnano (Milano) direttamente il 30 giugno, mentre il 4 luglio toccherà al Vola 2019 di Udine.

Il 5 Gazzè sbarcherà in Piemonte, protagonista al Collisioni di Barolo (Cuneo), mentre il 12 sarà ospite dell’Umbria Jazz di Perugia con due amici: Alex Britti e Manu Katchè.

Il 19 toccherà al Goa-Boa Festival di Genova, mentre il 26 luglio suonerà in piazza Castello a Reggio Calabria. L’ultima data, stando al calendario annunciato fin qui, sarà quella del 2 agosto a Villa Adele ad Anzio (Roma).

I biglietti dei concerti dell’artista sono disponibili sul circuito TicketOne.

Di seguito il post di Max Gazzè:

Max Gazzè: da Posso al tour estivo

Il 2019 di Max Gazzè, non privo di nuova musica, sarà dunque animato da un tour estivo in cui, come promesso dall’artista, ‘ne vedremo delle belle‘.

Max Gazzè

I musicisti che accompagneranno il bassista in questa nuova avventura sono Giorgio Baldi alla chitarra, Clemente Ferrari alle tastiere, Max Dedo al trombone e Cristiano Micalizzi alla batteria.

Ospiti d’onore dunque in una delle otto date saranno Alex Britti e Manu Katchè. Ma chissà che dopo la fortunata collaborazione nel singolo Posso non possa scapparci anche un’apparizione a sorpresa di Carl Brave, il cantautore-rapper più amato di Roma.

In attesa di scoprirlo, ci rivediamo il video di Posso: