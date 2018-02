Dopo il successo a Sanremo 2018, Lo Stato Sociale si prepara al tour. Si comincia in Spagna, per poi fare ritorno in Italia con altre 5 date.

Forti del successo conquistato a Sanremo con Una vita in vacanza, brano che è valso alla band originaria di Bologna un inaspettato secondo posto, Lo Stato Sociale è pronto a partire in tour, in occasione anche dell’uscita di Primati, raccolta dei più grandi successi della band.

Lo Stato Sociale: No hablamos español

La grande novità è che prima dell’Italia Lodo e compagni partiranno alla conquista della Spagna, con un mini tour di 5 date nelle più grandi città iberiche. Un’esperienza sicuramente interessante per una band italiana del panorama indipendente, che negli anni sta accrescendo sempre di più la propria notorietà.

Si comincia da Siviglia l’8 aprile, tappa poi il giorno dopo a Valencia e il 10 a Barcellona. Piccolo stop di un giorno per poi spostarsi a Madrid, il 12 aprile, e per finire a il 13 a Bilbao. La band, oltre ad aver dato al tour il simpatico nome No hablamos español (Non parliamo spagnolo) ha anche scherzato sul loro profilo Facebook: «Regaz andiamo in Erasmus!»



Una vita in vacanza tour: le date

Ma come tutti gli erasmus, anche quello de Lo Stato Sociale finirà. Meglio per noi, dal momento che la band ha ufficializzato anche le prime date in Italia. Si comincia l’8 giugno a Milano, Carroponte, poi il 4 luglio allo Sherwood di Padova, l’11 al Flowers Festival di Torino e due giorni dopo al Rock in Roma. Ultima tappa a Molfetta, il 14 luglio.

Per ora non sono state pubblicate altre date, ma non è difficile pensare che il gruppo di Bologna non vorrà certo fermarsi qui, anche per cavalcare (giustamente) l’ondata mediatica che lo sta travolgendo dopo la loro memorabile partecipazione a Sanremo 2018.

Nel frattempo è già disponibile dal 9 febbraio Primati, il disco che raccoglie alcune delle più famose canzoni del gruppo e che include anche il DVD dei due concerti nei palasport: L’ultimo concerto da gran fenomeni, tenutosi il 21 novembre 2015 a Bologna, e Un bel concerto da mitomani, risalente invece al 22 aprile 2017 presso il Forum di Assago.