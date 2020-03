L’omaggio dei Coldplay a Prince, in occasione del Tiny Desk Concert: Chris e compagni hanno cantato 1999 del cantante di Minneapolis.

I Coldplay hanno evitato un tour mondiale a sostegno del loro nuovo album di Everyday Life, ma ciò non ha impedito loro di trovare nuovi posti dove suonare le loro canzoni.

Il loro ultimo concerto insolito è stato quello che hanno fatto all’NPR per uno spettacolo al Tiny Desk. Il cantante Chris Martin era altrettanto entusiasta di suonare insieme al chitarrista Jonny Buckland e un For Love Choir di nove persone per il set di cinque canzoni che includeva una cover sorprendente.

Parliamo di 1999, brano di Prince che Chris e compagni hanno voluto suonare per rendere omaggio al grande musicista di Minneapolis.

Coldplay: omaggio a Prince con il brano 1999

L’esibizione si è aperta con Martin – vestito con una giacca da smoking nera con un fiore rosso sul bavero – che ha suonato un groove gospel al pianoforte mentre il coro ha aggiunto alcune voci di accompagnamento su Cry Cry Cry e poi si è scatenato con Viva La Vida accompagnato da un coro angelico.

Il cantante ha ringraziato coloro che hanno cantato con lui per aver “immortalato” un momento unico nella carriera dei Coldplay.

Il video di 1999:

Coldplay: il video di Champions of the World



I Coldplay hanno recentemente pubblicato un video musicale per il brano Champions of the World, diretto dal cineasta francese Cloé Bailly e girato a Los Angeles.

I singoli precedenti dell’LP includono Orphans, Arabesque, Daddy e Cry Cry Cry, che era accompagnata da un video musicale co-diretto dalla partner di Martin, Dakota Johnson, insieme a Cory Bailey.

Poco dopo aver pubblicato Everyday Life, la band ha annunciato di aver messo in pausa il tour legato all’album fino a quando non sarà possibile fare una tournée fattibile senza emissioni di carbonio.