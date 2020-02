Coldplay, Reimagined: fuori un nuovo EP acustico con alcune canzoni dell’album Everyday Life.

I Coldplay hanno realizzato nuove versioni in acustico di alcune canzoni presenti nel loro ultimo e recente album, Everyday Life con un nuovo EP soprannominato Reimagined.



Il set di tre brani è già disponibile, esclusivamente tramite Apple Music. In queste versioni acustiche, possiamo ascoltare Chris Martin e Jonny Buckland fare interpretazioni ridotte di BrokEn, Champion of the World e Cry Cry Cry.



Il gruppo ha anche condiviso un cortometraggio per accompagnare le canzoni reinventate. “Oggi abbiamo provato a spogliare alcune di queste canzoni che erano già abbastanza spogliate“, dice Martin nella clip. “Lo abbiamo fatto rimuovendo due membri della band“.

Coldplay, progetto acustico di tre brani con Reimagined



Ecco la preview del corto Apple Music:

Coldplay, il nuovo video Champion Of The World



I Coldplay hanno condiviso il video ufficiale del loro ultimo singolo Champion Of The World.

Ecco il video di Champion Of The World:

Presentato su YouTube il 25 febbraio 2020, nel video il frontman Chris Martin viene insultato dai giovani scolari in un parco giochi mentre lui stesso interpreta uno studente.