La classifica dei cantanti più pagati nell’ultimo anno secondo Forbes: in testa c’è Taylor Swift, ma non mancano le sorprese.

Forbes ha stilato la classifica cantanti più pagati del mondo. O meglio, dei personaggi dello spettacolo più pagati. Si tratta di una graduatoria che tiene conto dei guadagni dei personaggi famosi tra il 1° giugno 2018 e il 31 maggio 2019. Non è quindi una classifica sui più ricchi in assoluto, ma solo su chi ha guadagnato di più nell’ultimo anno solare.

Tra i primi 100 posti non mancano tanti cantanti e musicisti. E se è bassa la percentuale di quote rosa (sono solo 16), le donne riescono a prendersi una rivincita strappando il primo posto con Taylor Swift, che ha guadagnato negli ultimi 12 mesi 185 milioni di dollari. Ecco tutti gli altri artisti presenti in questa speciale classifica.

Forbes: i cantanti in top ten

Come detto al primo posto c’è dunque Taylor Swift, che ha aggiunto più di 100 milioni agli 80 guadagnati nell’anno precedente. Una crescita considerevole. Al terzo troviamo invece Kanye West con 150 milioni. Niente male, se si tiene conto che ultimamente il rapper non si è dato da fare con nuove uscite di grande successo.

Quinto Ed Sheeran con 110 milioni. E d’altronde i suoi tour macinano sold out, e con l’album in uscita a luglio non potrà che aumentare ancora i suoi guadagni. All’ottavo posto ci sono poi gli inossidabili Eagles, con 100 milioni. La band di Hotel California continua a riscuotere consensi, dopo circa 50 anni di carriera. Immortali.

Taylor Swift

Fuori dalla top ten troviamo tantissime altre star del mondo della musica: 19esimo Elton John con 84 milioni, 20esimi Jay-Z e Beyoncé con 81 milioni, 25esimo Drake con 75 milioni, 28esimo Sean Combs con 70 milioni, 30esimi i Metallica con 68,5 milioni, 36esima Rihanna con 62 milioni, 39esimo Travis Scott con 58 milioni, 41esimi Katy Perry e Justin Timberlake con 57,5 milioni, 43esimi i BTS e Pink con 57 milioni.

Ma anche nella seconda metà della classifica non mancano nomi conosciuti delle sette note. Ne ricordiamo alcuni: 53esimo Billy Joel con 52 milioni, 54esimo Bruno Mars con 51,5 milioni, 57esimo Eminem con 50 milioni, 62esimi Ariana Grande e Paul McCartney con 48 milioni, 71esimi i Guns N’ Roses con 44 milioni, 76esima Jennifer Lopez con 43 milioni, 83esimi i Rolling Stones con 41 milioni, 90esima Lady Gaga con 39,5 milioni, 98esimo Shawn Mendes con 38 milioni e infine 100esima Céline Dion con 37,5 milioni.

Di seguito You Need to Calm Down, l’ultimo singolo di Taylor Swift: