Le classifiche di Spotify nel 2019: ecco le canzoni, gli album e i cantanti più ascoltati sulla celebre piattaforma streaming.

Dicembre è arrivato, ed è tempo di resoconti e bilanci nel mondo della musica, come in ogni altro ambito della vita. Anche Spotify prova a fare chiarezza su quello che è stato il 2019, attraverso le Wrapped, le classifiche annuali di artisti, canzoni e album più ascoltati sulla piattaforma.

Classifiche che mai come quest’anno sembrerebbero dominati dalla musica urban e hip hop, con poche eccezioni, tra cui Ultimo in Italia e Billie Eilish nel resto del mondo.

Le canzoni e gli artisti più ascoltati su Spotify nel 2019

Un posto d’onore in Italia negli ultimi dodici mesi lo occupa Salmo. Il rapper sardo si è preso il secondo posto nella top artist italiana ed è risultato il più ascoltato nella fascia d’età 18-29. Ha inoltre piazzato due album tra quelli più ascoltati del 2019: il suo Playlist e Machete Mixtape 4, con la sua crew.

Differente, ovviamente, la situazione a livello mondiale. Su tutti troviamo Post Malone, che si piazza davanti a grandissime popstar quali appunto Billie Eilish e Ariana Grande. La canzone più ascoltata del 2019 però non è la sua, ma è la hit estiva di Shawn Mendes e Camila Cabello: Senorita.



Shawn Mendes

Classifiche Spotify 2019

Ecco le top 5 più importanti di Spotify nel dettaglio.

Artisti più ascoltati nel mondo:

1 – Post Malone

2 – Billie Eilish

3 – Ariana Grande

4 – Ed Sheeran

5 – Bad Bunny

Artisti maschili più ascoltati nel mondo:

1 – Post Malone

2 – Ed Sheeran

3 – Bad Bunny

4 – Khalid

5 – J Balvin

Artisti maschili più ascoltati in Italia:

1 – Ultimo

2 – Salmo

3 – Sfera Ebbasta

4 – Gemitaiz

5 – MadMan

Artiste più ascoltate nel mondo:

1 – Billie Elish

2 – Ariana Grande

3 – Taylor Swift

4 – Camila Cabello

5 – Halsey

Artiste più ascoltate in Italia:

1 – Billie Eilish

2 – Elisa

3 – Alessandra Amoroso

4 – Ariana Grande

5 – Ana Mena

Canzoni più ascoltate del mondo:

1 – Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello

2 – bad guy di Billie Eilish

3 – Sunflower di Post Malone e Swae Lee

4 – 7 rings di Ariana Grande

5 – Old Town Road (Remix) di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus

Canzoni più ascoltate in Italia:

1 – È sempre bello di Coez

2 – Calipso di Charlie Charles con Dardust, Mahmood, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra

3 – Una volta ancora di Fred De Palma con Ana Mena

4 – Il cielo nella stanza di Salmo con Nstasia

5 – Soldi di Mahmood

Gli album più ascoltati nel mondo:

1 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish

2 – Hollywood’s Bleeding di Post Malone

3 – Thank u, next di Ariana Grande

4 – No. 6 Collaborations Project di Ed Sheeran

5 – Shawn Mendes di Shawn Mendes

Gli album più ascoltati in Italia:

1 – Machete Mixtape 4 di Machete

2 – Playlist di Salmo

3 – Colpa delle favole di Ultimo

4 – 20 (Deluxe Edition) di Capo Plaza

5 – 23 6451 di tha Supreme

Gli artisti con più stream nel decennio 2009-2019:

1 – Drake

2 – Ed Sheeran

3 – Post Malone

4 – Ariana Grande

5 – Eminem

Le artiste con più stream del decennio 2009-2019:

1 – Ariana Grande

2 – Rihanna

3 – Taylor Swift

4 – Sia

5 – Beyoncé

Le canzoni più ascoltate del decennio 2009-2019:

1 – Shape of You di Ed Sheeran

2 – One Dance di Drake, Kyla e WizKid

3 – Rockstar di Post Malone e 21 Savage

4 – Closer dei Chainsmokers e Halsey

5 – Thinking Out Loud di Ed Sheeran

