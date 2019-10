Sanremo 2020, i cantanti in gara: indiscrezioni e smentite sui possibili concorrenti dell’edizione 70 del Festival della canzone italiana.

Mancano ancora diversi mesi al 70esimo Festival di Sanremo, il primo diretto e condotto da Amadeus, ma il toto-nomi è già partito. Perché una delle emozioni più grandi legate alla kermesse è proprio il tentare di scoprire chi saranno i cantanti che prenderanno parte alla competizione.

E di nomi se ne sono già fatti alcuni, tra autocandidature, sussurri e ovvie smentite. Ecco chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Sanremo 2020: i cantanti in gara

I primi nomi insistenti riguardano i due grandi protagonisti dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi: il vincitore Alberto Urso e la seconda classificata Giordana Angi. I due si sono già praticamente autocandidati, il primo paventando anche una possibile partecipazione in coppia con la seconda. Dal canto suo, la Angi ha detto di aver già pronta una canzone perfetta per Sanremo. Saranno loro a rappresentare la quota Amici quest’anno?

C’è poi un nome più levigato, ma che finora Sanremo se l’è visto solo dal divano. Stiamo parlando di Levante che, nel presentare il suo ultimo album, ha confermato di sognare una partecipazione al Festival.

Non dovrebbero mancare i grandi ritorni, come quello di Al Bano. Secondo alcuni, sarebbe addirittura in cantiere un nuovo emozionante duetto inedito con l’ex moglie Romina Power. Una soluzione che farebbe sciogliere i cuori di tutti i loro fan.

Ma il nome più sorprendente tra quelli finora circolati riguarda l’ex giudice di The Voice of Italy, Elettra Lamborghini. La regina del Twerk, personaggio che con Sanremo sembrerebbe avere poco da condividere, potrebbe essere l’ancora giusta per attrarre nuovi giovani fan.



Sanremo 2020: conduttori e ospiti

Anche sui conduttori c’è finora poca certezza. Sappiamo tutti che il direttore artistico e principale presentatore sarà Amadeus, ma ancora non è stato deciso chi lo affiancherà. Quel che è certo è che al momento il patron del 70esimo Festival si è detto concentrato sulla scelta dei concorrenti per la nuova edizione di Sanremo Giovani. Per ora dunque tutte le altre questioni restano in sospeso.

Come restano in sospeso i nomi degli ospiti. Anche in questo caso iniziano a circolare diverse opzioni, tra cui quella che porterebbe a Tiziano Ferro. Ma Amadeus ha ammesso platealmente di sognare grandi ospiti internazionali come Madonna. O, perché no, Lady Gaga. Opzioni non impossibili. Basta stabilire un cachet all’altezza…

